Новости по тегу #Елена Улезко

«Вершина развития педиатрической службы – это организация в стране разноуровневой системы оказания перинатальной помощи», – отметила Елена Улезко.
Это современный корпус, наполненный серьезным современным оборудованием, и это позволяет нам выхаживать этих деток.
Семья начинается со слов «да», сказанных в ЗАГСе. Но все же настоящее звучание ей придают детские голоса. И чем их больше, тем ярче звучит эта симфония. Об этом сегодня поговорим с Еленой Улезко.
О здоровье детей в нашей стране заботятся еще до того, как они появятся на свет.
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