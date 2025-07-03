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Новости по тегу #Елена Улезко

Как развивалась педиатрия за годы независимости Беларуси? Рассказала врач РНПЦ «Мать и дитя»
03 июля 2025 12:51

Как развивалась педиатрия за годы независимости Беларуси? Рассказала врач РНПЦ «Мать и дитя»

Выживаемость недоношенных младенцев – 90 %! Врач рассказала о возможностях РНПЦ «Мать и дитя»
16 мая 2025 14:04

Выживаемость недоношенных младенцев – 90 %! Врач рассказала о возможностях РНПЦ «Мать и дитя»

Как правильно подготовиться к беременности и родам? Рассказали в РНПЦ «Мать и дитя»
03 мая 2025 12:00

Как правильно подготовиться к беременности и родам? Рассказали в РНПЦ «Мать и дитя»

Беларусь находится в топе стран с самым низким уровнем материнской смертности в Европе
10 апреля 2025 07:34

Беларусь находится в топе стран с самым низким уровнем материнской смертности в Европе

«В нашем учреждении сосредоточены все тяжёлые пациентки». Как в Беларуси выхаживают недоношенных детей?
19 февраля 2021 08:05

«В нашем учреждении сосредоточены все тяжёлые пациентки». Как в Беларуси выхаживают недоношенных детей?

Когда болезнь – не приговор. Как в РНПЦ «Мать и дитя» помогают родить женщинам даже с тяжёлыми патологиями
21 июля 2020 08:42

Когда болезнь – не приговор. Как в РНПЦ «Мать и дитя» помогают родить женщинам даже с тяжёлыми патологиями

Лучшая медицинская сестра Беларуси работает в центре «Мать и дитя»
05 апреля 2017 17:25

Лучшая медицинская сестра Беларуси работает в центре «Мать и дитя»

Пять малышей появились на свет в РНПЦ «Мать и дитя» в Минске прямо в новогоднюю ночь
01 января 2017 10:37

Пять малышей появились на свет в РНПЦ «Мать и дитя» в Минске прямо в новогоднюю ночь

Коллектив РНПЦ «Мать и дитя» стал лауреатом премии «За духовное возрождение»
04 января 2016 17:16

Коллектив РНПЦ «Мать и дитя» стал лауреатом премии «За духовное возрождение»

Беларусь заняла первое место в СНГ в рейтинге благоприятных для материнства стран
06 мая 2015 18:17

Беларусь заняла первое место в СНГ в рейтинге благоприятных для материнства стран