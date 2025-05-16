В Воложинском районе обсудили инклюзивное материнство и поддержку семей с детьми с инвалидностью

В Воложинском районе в гостях семьи, где воспитываются дети с инвалидностью. Мероприятие – часть республиканской инициативы «Вместе – за крепкую и здоровую семью», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Первая точка в маршруте – территориальный центр социального обслуживания населения. Здесь говорили об инклюзивном материнстве. Диалог получился открытым и душевным. Участники обсуждали воспитание детей с особенностями, делились личными историями и опытом, а также говорили о государственной поддержке таких семей. Кроме того, мамы из Борисовского и Дзержинского районов, воспитывающие детей с особенностями в развитии, презентовали социальный проект «Я – инклюзивный родитель».

Анастасия Зенько, заместитель директора Ивенецкого социального пансионата «Доброта сердец» : У нас в октябре 2024 года открылось новое отделение реабилитации и абилитации детей-инвалидов с особенностями опорно-двигательного аппарата. Путь от создания проекта и до реализации у нашего коллектива занял 5 лет.

Наталия Павлюченко, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Когда встречаешься с такими родителями, то, безусловно, понимаешь, что их сила внутренняя, их свет, такое отношение к своим детям – они дают определенную устойчивость их семье. Мы сегодня видим, как развивается наше общество, отношение к людям с инвалидностью. Мы видим, как поддерживаются любые инициативы, которые направлены на инклюзию.

В Минской области проживает свыше 7,5 тысячи семей, где воспитываются дети с особенностями. Государство оказывает им всевозможную помощь. Разработана система пособий, есть ряд социальных проектов.