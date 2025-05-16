В Минске прошли переговоры министров обороны Беларуси и России. Стороны еще раз продемонстрировали полное единство подходов по всем ключевым вопросам стратегии, оценки вызовов и угроз, принятию неотложных совместных мер по их нивелированию. Краеугольный камень взаимодействия Беларуси и России – военно-техническое сотрудничество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Встреча с Президентом Республики Беларусь продемонстрировала, что глава белорусского государства держит на контроле все аспекты наших отношений, а военное и военно-техническое сотрудничество является краеугольным камнем межгосударственного взаимодействия. Сегодня мы согласовали дальнейшие шаги по поддержанию и укреплению оборонного потенциала, необходимого для предотвращения угрозы военной безопасности и отражения агрессии в случае ее развязывания. Предметная совместная работа в данном направлении будет продолжена, и все достигнутые договоренности, в том числе по реализации договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, выполнены в полном объеме. Мы стояли и впредь будем стоять плечом к плечу на страже безопасности наших стран и народов и будем принимать все необходимые меры реагирования в случае любых посягательств на Республику Беларусь и Российскую Федерацию.