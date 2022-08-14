Вывели в Беларуси, а едят британцы. На какую культуру положили глаз западные фермеры?
Новости Беларуси. Наука и сельское хозяйство всегда шли рука об руку. В этом преуспели в Советском Союзе. В 1990-х в Беларуси случился некоторый упадок в аграрных экспериментах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Чтобы возродить эти процессы, в Беларуси создали РНПЦ по растениеводству, животноводству, механизации сельского хозяйства. И каждый год от ученых мы ждем новые разработки, которые дадут уже не теоретические, а вполне реальные всходы на белорусских полях.
Витебский район. Эти яркие желтые цветы, а по-научному Сильфия пронзеннолистная, еще пару лет назад можно было увидеть исключительно в ботанических садах. В 2020-м перед витебскими учеными была поставлена задача разработать новые кормовые смеси для усовершенствования «зеленого» конвейера области. Специалисты зонального института сельского хозяйства совместно с Ветеринарной академией остановились на Сильфии. Ее свойства и качества идеальны для севера страны. Культура уже внесена в реестр Министерства сельского хозяйства.
Олег Равбис, ученый секретарь Витебского зонального института сельского хозяйства:
Сама культура получила такую популярность из-за того, что она достаточно продуктивна, способна расти на одном месте. Не требовательна к почвам. Является отличным медоносом. В смеси с различными компонентами (сеном, сенажом) идет как добавка для крупного рогатого скота, способна повышать удои и увеличивать качества молока и масла в целом.
Ученые утверждают, что Сильфия хорошо вписывается и в ландшафт Витебской области. Поля региона не везде удобны для работы с габаритной техникой. Сама культура неприхотлива к почвам. А за сезон можно убирать до трех укосов.
Мы присутствуем на посевах сои «Припять». Это белорусская.
Уже в конце сентября на эти поля в Сенненском районе впервые в истории Витебской области выйдет техника для сбора соевого урожая. Тысяча гектаров бобовых – земли одного из крестьянско-фермерских хозяйств. Его главный агроном Дмитрий Солодков признается, что урожай ожидают хороший – до 30 центнеров с гектара. Культура для севера страны всегда считалась рискованной.
Дмитрий Солодков, главный агроном крестьянско-фермерского хозяйства:
Было сомнение, что в наших условиях могут не сформироваться бобы. Мы находимся – где-то 53-я широта северная – это крайняя точка выращивания в мире сои. Мы рискнули. Тем более селекция не стоит на месте. Все время выводятся новые сорта, ультраранние. Как ни странно, вывели ее в Беларуси, зарегистрировали очень много в России этого сорта сои, в Великобритании, а у нас не используем.
Зато активно покупаем за границей. Ежегодно на приобретение сои тратятся миллионы долларов, а ведь можно выращивать самим. Культура – востребованный белок для полезного рациона буренок. И как следствие – молочные реки.
Читайте также:
Плоды научного прогресса. Белорусские селекционеры вывели культуру, которой не страшен даже шторм
«Арбуз начинает питаться тыквой». Гродненские селекционеры придумали, как сделать бахчевые еще слаще
Дереза обыкновенная, или ягода годжи. Как смесь помидора и перца пришлась по вкусу белорусам