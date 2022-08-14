Вывели в Беларуси, а едят британцы. На какую культуру положили глаз западные фермеры?

Новости Беларуси. Наука и сельское хозяйство всегда шли рука об руку. В этом преуспели в Советском Союзе. В 1990-х в Беларуси случился некоторый упадок в аграрных экспериментах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Чтобы возродить эти процессы, в Беларуси создали РНПЦ по растениеводству, животноводству, механизации сельского хозяйства. И каждый год от ученых мы ждем новые разработки, которые дадут уже не теоретические, а вполне реальные всходы на белорусских полях.

Витебский район. Эти яркие желтые цветы, а по-научному Сильфия пронзеннолистная, еще пару лет назад можно было увидеть исключительно в ботанических садах. В 2020-м перед витебскими учеными была поставлена задача разработать новые кормовые смеси для усовершенствования «зеленого» конвейера области. Специалисты зонального института сельского хозяйства совместно с Ветеринарной академией остановились на Сильфии. Ее свойства и качества идеальны для севера страны. Культура уже внесена в реестр Министерства сельского хозяйства.

Олег Равбис, ученый секретарь Витебского зонального института сельского хозяйства:

Сама культура получила такую популярность из-за того, что она достаточно продуктивна, способна расти на одном месте. Не требовательна к почвам. Является отличным медоносом. В смеси с различными компонентами (сеном, сенажом) идет как добавка для крупного рогатого скота, способна повышать удои и увеличивать качества молока и масла в целом.

Ученые утверждают, что Сильфия хорошо вписывается и в ландшафт Витебской области. Поля региона не везде удобны для работы с габаритной техникой. Сама культура неприхотлива к почвам. А за сезон можно убирать до трех укосов.

Мы присутствуем на посевах сои «Припять». Это белорусская.