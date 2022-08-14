Дереза обыкновенная, или ягода годжи. Как смесь помидора и перца пришлась по вкусу белорусам?
Новости Беларуси. Наука и сельское хозяйство всегда шли рука об руку. В этом преуспели в Советском Союзе. В 90-х в Беларуси случился некоторый упадок в аграрных экспериментах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Чтобы возродить эти процессы, в Беларуси создали РНПЦ по растениеводству, животноводству, механизации сельского хозяйства. И каждый год от ученых мы ждем новые разработки, которые дадут уже не теоретические, а вполне реальные всходы на белорусских полях.
Галина Буро, корреспондент:
Если в большом сельском хозяйстве предпочтение отдают традиционным культурам, то частники нередко прибегают к экспериментам. Например, к таким экзотическим растениям, как ягоды годжи.
Евгений Дорогуш занялся фермерством, как признается, из-за спасения старинной мельницы в Гродненском районе. Выкупил ее, а как вид деятельности оформил фермерское хозяйство и начал развивать экотуризм. Гвоздь программы – дереза обыкновенная, больше известная как ягода годжи. Высадил 600 кустов, специально адаптированных для наших широт. В августе только-только появляются первые ягоды, их собирают вплоть до декабря. Если еще недавно Китай задавал темпы моды на годжи, то сегодня и белорусские аграрии могут обеспечивать отечественный рынок.
Евгений Дорогуш, фермер:
Почему в Европе и у нас в Беларуси стали выращивать ягоду годжи – потому что достаточно уже немаленький объем был импорта в Европейский союз. И часть этого импорта очень часто заворачивали по причине передозировки нитратами.
О пользе ягоды Евгений может говорить часами и всем туристам рассказывает, действительно ли можно с помощью годжи похудеть и почему она считается ягодой долголетия. А самое главное, здесь не обходится без дегустации. Все думают, что диковинная ягода сладкая, но вот истинный вкус.
Это семейство пасленовых. Это смесь помидора и перца
Это позволяет фермеру экспериментировать с приготовлением из годжи различных блюд. Например, делают фирменную «годжику» и блюда из сушеной ягоды – у них, кстати, вкус совершенно другой.
– Можно так кушать.
– Кисленькие такие.
– На самом деле ягоды интересные в том смысле…
– А их в чай добавляют?
– В чай добавляют, в каши добавляют. Те же самые китайцы их вообще добавляют куда только угодно.
Герои нашего сюжета уверены: эксперименты в сельском хозяйстве – двигатель прогресса. Слово подтверждают делом. Беларусь всегда считалась зоной рискованного земледелия. Но благодаря грамотному подходу и научной мысли у нас растут и арбузы, и подсолнухи, и кукуруза, и даже соя на севере страны. А урожайность зерновых на зависть многим странам мира. Стремиться к невозможному, чтобы добиться максимального – это работает, доказано белорусскими аграриями.
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