Что с ценами в Беларуси и какой будет инфляция? Ответы у Алексея Богданова

Новости Беларуси. Аграрная тема не сходит с повестки уже не один месяц, как и цены. Сейчас это в народном топе. Мы подвержены влиянию внешних факторов. От этого никуда не деться. Но все равно нужно держать себя в руках и думать в первую очередь о людях. Это коротко о том, как Президент отреагировал на предложение о повышении цен на молоко, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Есть в этом холодный экономический расчет. И проблемы с тетрапаком подливают масла. Но взвинтить цены проще всего. А вот создать собственную упаковку – это более сложное, но и более эффективное решение проблемы и заодно распоряжение Президента. А что с ценами на другие продукты? Какой будет инфляция и как государство смотрит на эту ситуацию? Ответы в нашем интервью с министром антимонопольного регулирования и торговли Алексеем Богдановым.

Ольга Коршун, СТВ:

Цены сегодня волнуют, наверное, всех нас. Как проводится эта работа – мониторинг и следить за тем, чтобы не было спекуляций? Беларусь – единственная страна в мире, где регулируются более 50 % товаров Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Да, действительно, наше министерство отвечает за эти вопросы, и за текущее полугодие мы на 34 % увеличили объем проверочных мероприятий. И за это время проверили уже более 3 600 объектов, которые занимаются торговлей. Конечно, основная функция здесь упредительная: находим замечание, даем предупреждение, чтобы они его исправили. Если повторно нарушение в этом же объекте находится, тогда уже выписывается штраф. В целом эту работу не только МАРТ проводит, но и Комитет государственного контроля. Но также и тренд последнего времени – глава государства поручил Федерации профсоюзов, Совету Республики осуществлять своеобразный общественный контроль, и эту информацию, которую они находят, переправляют к нам. Мы еще дополнительно обрабатываем данные материалы и вместе, общими усилиями контролируем ценообразование и соблюдение законодательства о торговле по всей стране. «Почему вы заранее не продумали об импортозамещении?» Какие поручения дал Лукашенко на Минском молочном заводе №1, читайте здесь. Ольга Коршун:

Какие результаты этих проверок? Люди пытаются взвинтить цену до небес на фоне того, что и санкции, и какие-то логистические проблемы? Стало больше таких нарушений?

Алексей Богданов:

Если говорить в процентном соотношении, то их стало меньше к уровню прошлого года на 8 %. Анализируя нашу работу в уровне штрафов, например, то за полугодие суды оштрафовали по нашим предписаниям на сумму более чем 1,3 миллиона рублей. А за прошлый год, за весь год, была сумма 1,2 миллиона. Ольга Коршун:

Все-таки хотят момент использовать. Алексей Богданов:

Знаете, в тяжелые времена любой хочет где-то подзаработать. Такая жилка в торговле всегда есть. Но они должны понимать, что мы не спим и контролируем эти вопросы. «Отреагировал на эти сигналы». Наталья Эйсмонт рассказала о визите Президента на Минский молочный завод №1. Ольга Коршун:

Какие товары в топе по тому, как растет на них цена? Алексей Богданов:

Специфика текущей ситуации заключается в том, что товары все, и продовольственные, и непродовольственные, растут примерно одинаково, равномерными темпами. За 12 месяцев от 10 до 20 % подорожали все эти товары. Это говорит об объективности удорожания. Мы сегодня видим, что мировым бичом стала мировая инфляция. Везде она бьет рекорды. Дорожают логистика, сырье и материалы, энергетика. Конечно, это влияет серьезно и на формирование цен на нашем внутреннем рынке. Хотя правительство предпринимает колоссальные меры по сдерживанию, и сегодня мы единственная страна мира, где контролируются и регулируются более 50 % товаров. Никто повышать цены бездумно не будет. Об этом Президент четко сказал

Ольга Коршун:

К концу года какой у нас будет уровень инфляции, соответственно, уровень цен? Алексей Богданов:

Прогнозы – это неблагодарное дело. Я, наверное, не вправе его делать. Но хочу отметить одну вещь: по итогам работы за июль в годовом исчислении инфляция составила 18,1 %. Наши соседи (Литва, Латвия, Эстония) – более 20 % инфляция, и у них нет санкций, как против нас. Поэтому здесь мы делаем максимально со всеми заинтересованными госорганами, чтобы сдержать эту инфляцию. Та ситуация, которая случилась, спецоперация в Украине, взорвала этот показатель. Мы сразу включились в работу, и все рычаги воздействия на цены были включены мгновенно. Кроме того, мы используем не только административные меры, но и меры экономического влияния на инфляционные процессы. И специально для этого была разработана программа по сдерживанию цен правительства и Комитета государственного контроля. Ольга Коршун:

Недавно главе государства предложили повысить цены на молоко, на что он ответил категорическим отказом. Проблема с упаковкой, с тетрапаком, и поэтому, возможно, молоко может подорожать. Можно как-то решить проблему с упаковкой, чтобы и цена на молоко оставалась в тех пределах, которые есть сейчас, ну и не обидеть производителя молока? Алексей Богданов:

Президент всегда в первую очередь говорил и все делал для того, чтобы защитить простого человека. Конечно, никто повышать цены бездумно не собирается и не будет. Об этом Президент четко сказал. На удорожание продукта, который даже производится у нас, влияет не только себестоимость самого сырья производимого, того же молока или мяса. Влияют и ингредиенты, которые используют для выращивания скота, кормления, повышают его себестоимость. Та же упаковка, с которой сейчас проблемы есть, но они уже решаются. Тем более Президент дал поручение, что эта упаковка будет производиться у нас на территории. И государство никогда не оставит эту тему, будет постоянно контролировать рост цен, чтобы он был невысокий, чтобы он был в справедливом диапазоне. Дефицита в магазинах не было и нет. Беларусь – самое обеспеченное государство

Ольга Коршун:

Вы наблюдали в наших торговых точках дефицит каких-то товаров? Алексей Богданов:

Мы все потребители, все ходим в магазины. Думаю, мои слова будут справедливы, любой человек может проверить, что дефицита в магазинах не было и нет. Беларусь – самое обеспеченное государство и давно уже обеспечило свою продовольственную безопасность. Те товары, которые попадают под какие-то санкции, – наши импортеры, отмечу, очень здорово сработали и мгновенно переориентировались на другие рынки сбыта. Даже в самые тяжелые времена прошлых месяцев мы не испытывали никаких проблем ни с зеленными культурами, ни с овощами. Мгновенно переориентировались. И правительство не спит. Если, например, ситуация изменяется, мы корректируем те постановления, которые регламентируют ввоз продукции или вывоз продукции из Республики Беларусь. Видим, что у нас не хватает какого-то сырья, например гречки… Помните, была проблема с гречкой? Мы запретили экспорт, сохранили сырье внутри страны. Если нам не хватало каких-то товаров, мы открыли границы для ввоза ее даже из недружественных стран, чтобы обеспечить конкурентную цену на рынке, снизив ее, и обеспечить широкий ассортимент на полке. Сегодня у нас большинство товаров отечественного производства. Ольга Коршун:

Чтобы не допустить спекулятивного роста цен, на сайте МАРТ запустили онлайн-форму для сообщений от граждан. Как часто вы получаете такие сигналы от граждан? Это эффективное средство получения обратной связи?