Плоды научного прогресса. Белорусские селекционеры вывели культуру, которой не страшен даже шторм

Новости Беларуси. Наука и сельское хозяйство всегда шли рука об руку. В этом преуспели в Советском Союзе. В 1990-х в Беларуси случился некоторый упадок в аграрных экспериментах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Чтобы возродить эти процессы, в Беларуси создали РНПЦ по растениеводству, животноводству, механизации сельского хозяйства. И каждый год от ученых мы ждем новые разработки, которые дадут уже не теоретические, а вполне реальные всходы на белорусских полях.

Щучинский район. Поля Гродненского института растениеводства. Уборка озимой тритикале. Зерно пойдет не на промышленные цели, а послужит науке и, главное, пополнит семенной фонд элиты и суперэлиты. Понимая всю значимость процесса, Виктор Шкляр максимально аккуратно метр за метром отправляет колосья в жатку комбайна. За 10 лет на поле знает каждую кочку. Признается, приятно убирать, когда урожай хороший.

Виктор Шкляр, механизатор Гродненского зонального института растениеводства НАН Беларуси: Урожайность больше, чем прошлый год. Пятый сезон уже на комбайне примерно работаю. Получал новый комбайн. Комбайн хороший.

В работе у кандидата сельскохозяйственных наук Александра Рыбака сейчас из озимых: семь сортов пшеницы, три тритикале и по одному ржи и ячменя. На этом поле тяжелые налитые колосья так и клонятся к земле. Это новый перспективный белорусский сорт озимой тритикале под названием «Гродно». Лишь в прошлом году внесен в реестр по четырем областям: Брестской, Гродненской, Минской и Гомельской. При должном уходе сорт в долгу не останется: выдержит штормовой ветер и щедро отплатит центнерами урожайности.

Александр Рыбак, заведующий отделом озимых зерновых и крестоцветных культур Гродненского зонального института растениеводства НАН Беларуси:

Этот сорт за годы испытаний в системе сортоиспытаний обеспечил среднюю урожайность 58 центнеров с гектара. Максимальный урожай получен в 2020 году на нашем щучинском сортоучастке – 93 центнера с гектара. В чем его достоинства: хорошая зимостойкость (4,6 балла) и 4,8 – устойчивость к полеганию. Сорт среднестебельный, поэтому, видите, массив даже в условиях этого аномального года, когда на опытном поле за сутки выпадало 50 миллиметров осадков при норме 70 в месяц. Поэтому посевов, особенно яровых культур, отмечено частичное полегание, он устоял, как говорится, нормально себя чувствует.

Агрономы сельхозпредприятий уже присматриваются к этому отечественному сорту, подкупают его характеристики. Например, содержание белка в зерне свыше 12 %, а крахмала – 66.