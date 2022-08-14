«Арбуз начинает питаться тыквой». Гродненские селекционеры придумали, как сделать бахчевые ещё слаще

Новости Беларуси. Наука и сельское хозяйство всегда шли рука об руку. В этом преуспели в Советском Союзе. В 1990-х в Беларуси случился некоторый упадок в аграрных экспериментах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Чтобы возродить эти процессы, в Беларуси создали РНПЦ по растениеводству, животноводству, механизации сельского хозяйства. И каждый год от ученых мы ждем новые разработки, которые дадут уже не теоретические, а вполне реальные всходы на белорусских полях.

Эта полосатая когда-то тоже была диковинкой на белорусских полях, а сегодня стала вполне привычной. Специалисты говорят: по звуку практически невозможно определить спелость арбуза, надо смотреть на так называемый хвостик. Здесь пока не сухой – значит, ждем. Но уже видно: урожай будет что надо.

Ученые Гродненского института растениеводства пошли на необычный эксперимент с бахчевыми культурами, чтобы вырастить арбуз в нашем климате еще более сахарным.