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«Арбуз начинает питаться тыквой». Гродненские селекционеры придумали, как сделать бахчевые ещё слаще

14 августа 2022 16:39
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Новости Беларуси. Наука и сельское хозяйство всегда шли рука об руку. В этом преуспели в Советском Союзе. В 1990-х в Беларуси случился некоторый упадок в аграрных экспериментах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Чтобы возродить эти процессы, в Беларуси создали РНПЦ по растениеводству, животноводству, механизации сельского хозяйства. И каждый год от ученых мы ждем новые разработки, которые дадут уже не теоретические, а вполне реальные всходы на белорусских полях.

«Арбуз начинает питаться тыквой». Гродненские селекционеры придумали, как сделать бахчевые ещё слаще-1

Эта полосатая когда-то тоже была диковинкой на белорусских полях, а сегодня стала вполне привычной. Специалисты говорят: по звуку практически невозможно определить спелость арбуза, надо смотреть на так называемый хвостик. Здесь пока не сухой – значит, ждем. Но уже видно: урожай будет что надо.

«Арбуз начинает питаться тыквой». Гродненские селекционеры придумали, как сделать бахчевые ещё слаще-4

Ученые Гродненского института растениеводства пошли на необычный эксперимент с бахчевыми культурами, чтобы вырастить арбуз в нашем климате еще более сахарным.

«Арбуз начинает питаться тыквой». Гродненские селекционеры придумали, как сделать бахчевые ещё слаще-7

Людмила Летковская, младший научный сотрудник отдела садоводства Гродненского зонального института растениеводства НАН Беларуси:
У самого растения арбуз очень слаборазвитая корневая система, а у тыквы более развитая, поэтому сначала, когда прививаем, арбуз начинает питаться тыквой, поэтому он хорошо в наших широтах и выращивается.

«Арбуз начинает питаться тыквой». Гродненские селекционеры придумали, как сделать бахчевые ещё слаще-10

В 2021 году один такой арбуз весил в среднем 12 килограммов. Испытания идут хорошо, в этом году урожайность еще выше, да и поля расширили.

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# Уборочная кампания # общество # Людмила Летковская # Галина Буро # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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