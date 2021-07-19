Работали круглосуточно. В Борисове спустя месяц открыли повреждённый из-за жары мост

Новости Беларуси. Путепровод в Борисове, который соединяет город с микрорайоном Печи, открылся после ремонта, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ранее из-за жаркой погоды плиты деформировались. Переправу закрыли для движения транспорта, а на место прибыли дорожники.