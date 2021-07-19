Прямой эфир

Работали круглосуточно. В Борисове спустя месяц открыли повреждённый из-за жары мост

19 июля 2021 15:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Путепровод в Борисове, который соединяет город с микрорайоном Печи, открылся после ремонта, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Работали круглосуточно. В Борисове спустя месяц открыли повреждённый из-за жары мост-1

Ранее из-за жаркой погоды плиты деформировались. Переправу закрыли для движения транспорта, а на место прибыли дорожники.

Работали круглосуточно. В Борисове спустя месяц открыли повреждённый из-за жары мост-4

Трудились на объекте в круглосуточном режиме. Восстановить дорожное полотно удалось за месяц. Большую часть времени заняло выяснение причин возникшей проблемы и проведение технической экспертизы.

Как отметили специалисты, опоры из-за жары не пострадали.

Сейчас борисовчане могут добираться в микрорайон привычным маршрутом.

# Мосты Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Милиция и народ едины». Как прошла акция МВД «За безопасность вместе» в Витебске?
19 июля 2021 15:34

«Милиция и народ едины». Как прошла акция МВД «За безопасность вместе» в Витебске?

Готовим кусты к следующему урожаю. Как ухаживать за малиной после того, как собрали ягоды?
19 июля 2021 15:30

Готовим кусты к следующему урожаю. Как ухаживать за малиной после того, как собрали ягоды?

«Возможно организовывать инклюзивное образование». Идёт приём документов в новую школу Молодечно
19 июля 2021 15:19

«Возможно организовывать инклюзивное образование». Идёт приём документов в новую школу Молодечно