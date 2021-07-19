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Готовим кусты к следующему урожаю. Как ухаживать за малиной после того, как собрали ягоды?

19 июля 2021 15:30
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Поспела малина. Самое время собирать урожай вкусной и полезной ягоды. В период созревания урожая не забывайте хорошо поливать кустарники, рассказали в программе «Плюс-минус».

Готовим кусты к следующему урожаю. Как ухаживать за малиной после того, как собрали ягоды?-1

После сбора ягод во второй половине лета и начале осени малиннику требуется много сил для того, чтобы заложить цветочные почки на следующий год и накопить питательные вещества для зимовки. Опытные дачники советуют подкормить кусты и не тянуть с обрезкой отплодоносивших побегов.

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# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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