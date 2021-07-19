Готовим кусты к следующему урожаю. Как ухаживать за малиной после того, как собрали ягоды?

Поспела малина. Самое время собирать урожай вкусной и полезной ягоды. В период созревания урожая не забывайте хорошо поливать кустарники, рассказали в программе «Плюс-минус».
Поспела малина. Самое время собирать урожай вкусной и полезной ягоды. В период созревания урожая не забывайте хорошо поливать кустарники, рассказали в программе «Плюс-минус».
После сбора ягод во второй половине лета и начале осени малиннику требуется много сил для того, чтобы заложить цветочные почки на следующий год и накопить питательные вещества для зимовки. Опытные дачники советуют подкормить кусты и не тянуть с обрезкой отплодоносивших побегов.
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