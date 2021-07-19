«Милиция и народ едины». Как прошла акция МВД «За безопасность вместе» в Витебске?

Новости Беларуси. Акция МВД «За безопасность вместе» проходила в северной столице Беларуси на протяжении всех фестивальных дней «Славянского базара», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В трех точках центра города работали фотозоны с милицейскими ретроавтомобилями и сотрудниками в форме прошлых лет.

В парке Победителей для гостей развернулась интерактивная площадка с викторинами и конкурсами, ростовыми куклами, фотозоной, а также четвероногими помощниками милиционеров.

В чаше амфитеатра перед концертами можно было встретить ростовых кукол в виде символов милицейских подразделений – совы, овчарки, рыси.

Юрий Назаренко, заместитель министра внутренних дел Беларуси – командующий внутренними войсками:

Самое главное, мне кажется, в данной акции – что каждый гражданин республики должен участвовать в безопасности своего государства. Не только милиция должна заниматься общественной безопасностью, но и каждый гражданин нашей республики. И, конечно же, милиция и народ едины.