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«Милиция и народ едины». Как прошла акция МВД «За безопасность вместе» в Витебске?

19 июля 2021 15:34
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Новости Беларуси. Акция МВД «За безопасность вместе» проходила в северной столице Беларуси на протяжении всех фестивальных дней «Славянского базара», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Милиция и народ едины». Как прошла акция МВД «За безопасность вместе» в Витебске?-1

В трех точках центра города работали фотозоны с милицейскими ретроавтомобилями и сотрудниками в форме прошлых лет.

«Милиция и народ едины». Как прошла акция МВД «За безопасность вместе» в Витебске?-4

В парке Победителей для гостей развернулась интерактивная площадка с викторинами и конкурсами, ростовыми куклами, фотозоной, а также четвероногими помощниками милиционеров.

«Милиция и народ едины». Как прошла акция МВД «За безопасность вместе» в Витебске?-7

В чаше амфитеатра перед концертами можно было встретить ростовых кукол в виде символов милицейских подразделений – совы, овчарки, рыси.

«Милиция и народ едины». Как прошла акция МВД «За безопасность вместе» в Витебске?-10

Юрий Назаренко, заместитель министра внутренних дел Беларуси – командующий внутренними войсками:
Самое главное, мне кажется, в данной акции – что каждый гражданин республики должен участвовать в безопасности своего государства. Не только милиция должна заниматься общественной безопасностью, но и каждый гражданин нашей республики. И, конечно же, милиция и народ едины.

«Милиция и народ едины». Как прошла акция МВД «За безопасность вместе» в Витебске?-13

Выступление завершилось масштабным шоу с участием спецподразделения «Стрела». Акция проходила в пятый раз и поставила рекорд по количеству участников и интерактивных площадок.

«Милиция и народ едины». Как прошла акция МВД «За безопасность вместе» в Витебске?-16

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# Милиция Беларуси # общество # Юрий Назаренко # Фотофакт

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