Абитуриенты БГУ смогут подать документы на специальности разных факультетов. Какие именно?

В 2022 году у будущих студентов появились дополнительные возможности при поступлении. Система зачисления работает благодаря обновленному функционалу личного кабинета. Там абитуриент указывает желаемые квалификации и размещает их в порядке приоритета.

Пока что это касается только математического и физического профилей.

Вячеслав Молофеев, первый заместитель ответственного секретаря БГУ: Мы готовимся к внедрению уже автоматизированной системы зачисления.

Вячеслав Молофеев: В первом профиле 12 специальностей, во втором – 11 специальностей. Здесь включены факультеты механико-математические, факультет прикладной математики и информатики. Одна из специальностей совместного института БГУ и Даляньского политехнического университета – это профиль математические науки и информатика. И второй – физические науки, факультет радиофизики и компьютерных технологий. И две специальности международного экологического института имени Сахарова.

В том случае когда поступающий не проходит на первую специальность выбранного факультета, система предлагает следующую из его же списка. Если она относится к другому факультету, то сотрудники технического отдела могут перенаправить документы.

Вячеслав Молофеев:

Абитуриенты должны очень внимательно продумать свою тактику и стратегию. Такого рода технология упростит прием документов, и мы надеемся, что существенно снизит нервозность, особенно последнего дня. Все эти специальности родственные, поэтому я думаю, можно будет реализовать себя и в других специальностях.

Можно указывать все направления конкретного профиля. Главное – расставить их в нужном для вас порядке.