Абитуриенты БГУ смогут подать документы на специальности разных факультетов. Какие именно?
Валерия Яскевич, корреспондент:
Абитуриенты БГУ смогут одновременно подать документы на специальности разных факультетов.
В 2022 году у будущих студентов появились дополнительные возможности при поступлении. Система зачисления работает благодаря обновленному функционалу личного кабинета. Там абитуриент указывает желаемые квалификации и размещает их в порядке приоритета.
Вячеслав Молофеев, первый заместитель ответственного секретаря БГУ:
Мы готовимся к внедрению уже автоматизированной системы зачисления.
Пока что это касается только математического и физического профилей.
Вячеслав Молофеев:
В первом профиле 12 специальностей, во втором – 11 специальностей. Здесь включены факультеты механико-математические, факультет прикладной математики и информатики. Одна из специальностей совместного института БГУ и Даляньского политехнического университета – это профиль математические науки и информатика. И второй – физические науки, факультет радиофизики и компьютерных технологий. И две специальности международного экологического института имени Сахарова.
В том случае когда поступающий не проходит на первую специальность выбранного факультета, система предлагает следующую из его же списка. Если она относится к другому факультету, то сотрудники технического отдела могут перенаправить документы.
Вячеслав Молофеев:
Абитуриенты должны очень внимательно продумать свою тактику и стратегию. Такого рода технология упростит прием документов, и мы надеемся, что существенно снизит нервозность, особенно последнего дня. Все эти специальности родственные, поэтому я думаю, можно будет реализовать себя и в других специальностях.
Можно указывать все направления конкретного профиля. Главное – расставить их в нужном для вас порядке.
Вячеслав Молофеев:
На сайте университета будут публиковаться в режиме онлайн полные таблицы. Соответственно, можно оценить свои шансы.
Для каждого из нас есть несколько приоритетных профессий. Важно выбрать из них самую желаемую, ту, благодаря которой работа будет в радость.