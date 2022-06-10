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Абитуриенты БГУ смогут подать документы на специальности разных факультетов. Какие именно?

10 июня 2022 09:17
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Валерия Яскевич, корреспондент:
Абитуриенты БГУ смогут одновременно подать документы на специальности разных факультетов.

В 2022 году у будущих студентов появились дополнительные возможности при поступлении. Система зачисления работает благодаря обновленному функционалу личного кабинета. Там абитуриент указывает желаемые квалификации и размещает их в порядке приоритета.

Абитуриенты БГУ смогут подать документы на специальности разных факультетов. Какие именно?-1

Вячеслав Молофеев, первый заместитель ответственного секретаря БГУ:
Мы готовимся к внедрению уже автоматизированной системы зачисления.

Пока что это касается только математического и физического профилей.

Абитуриенты БГУ смогут подать документы на специальности разных факультетов. Какие именно?-4

Вячеслав Молофеев:
В первом профиле 12 специальностей, во втором 11 специальностей. Здесь включены факультеты механико-математические, факультет прикладной математики и информатики. Одна из специальностей совместного института БГУ и Даляньского политехнического университета – это профиль математические науки и информатика. И второй физические науки, факультет радиофизики и компьютерных технологий. И две специальности международного экологического института имени Сахарова.

Абитуриенты БГУ смогут подать документы на специальности разных факультетов. Какие именно?-7

В том случае когда поступающий не проходит на первую специальность выбранного факультета, система предлагает следующую из его же списка. Если она относится к другому факультету, то сотрудники технического отдела могут перенаправить документы.

Вячеслав Молофеев:
Абитуриенты должны очень внимательно продумать свою тактику и стратегию. Такого рода технология упростит прием документов, и мы надеемся, что существенно снизит нервозность, особенно последнего дня. Все эти специальности родственные, поэтому я думаю, можно будет реализовать себя и в других специальностях.

Можно указывать все направления конкретного профиля. Главное – расставить их в нужном для вас порядке.

Абитуриенты БГУ смогут подать документы на специальности разных факультетов. Какие именно?-10

Вячеслав Молофеев:
На сайте университета будут публиковаться в режиме онлайн полные таблицы. Соответственно, можно оценить свои шансы.

Для каждого из нас есть несколько приоритетных профессий. Важно выбрать из них самую желаемую, ту, благодаря которой работа будет в радость.

# Вступительная кампания # общество # Вячеслав Молофеев # Валерия Яскевич # Фотофакт

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