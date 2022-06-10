«Не нужно пересушивать, интенсивно скрабить». Советы косметолога по уходу за кожей

Красота не требует жертв – ей нужна ваша забота. Ежедневный уход и грамотный подбор бьюти-средств помогут сохранить кожу здоровой, сияющей и чистой.
Красота не требует жертв – ей нужна ваша забота. Ежедневный уход и грамотный подбор бьюти-средств помогут сохранить кожу здоровой, сияющей и чистой.
Валентина Ляпич, косметолог:
Косметика при нанесении на кожу должна быть комфортной. Кожу не нужно пересушивать, интенсивно скрабить. Высыпания – это реакция кожи на то, что ее пересушили, нарушили гидролипидную мантию, туда начали попадать микробы.
Предотвратить ранние признаки старения, появление морщин способна и аппаратная косметология – волшебная палочка, которая решает наболевшие вопросы быстро, а главное – эффективно.
Валентина Ляпич:
Гальванический ток, микротоки, различные лазерные шлифовки. Есть ультразвуковая чистка, она решает вопрос, связанный с загрязнением пор и относится к категории атравматичных чисток.
Разобраться с кожными заболеваниями способны и уколы красоты. Сегодня они как скорая помощь для всех, кто мечтает заново полюбить отражение в зеркале.
Валентина Ляпич:
Относительно инъекционной косметологии каких-то жестких ограничений нет. Например, в программах, когда лечится акне и постакне. Для женщин более молодого возраста можно обойтись инъекционными процедурами, это быстро и эффективно, но для женщин более взрослых рекомендации работы сразу в трех направлениях – это работа на восстановление качества кожи, работа с мышечным каркасом, массажные технологии и стимуляция выработки коллагена.
Лучшее – враг хорошего. В погоне за желаемым результатом помните – нет одного идеального средства, которое раз и навсегда избавит от проблем с кожей. Только комплексный и системный подход к уходу за собой воплотит заветные мечты в реальность.