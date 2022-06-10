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«Не нужно пересушивать, интенсивно скрабить». Советы косметолога по уходу за кожей

10 июня 2022 09:06
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Красота не требует жертв – ей нужна ваша забота. Ежедневный уход и грамотный подбор бьюти-средств помогут сохранить кожу здоровой, сияющей и чистой.

«Не нужно пересушивать, интенсивно скрабить». Советы косметолога по уходу за кожей-1

Валентина Ляпич, косметолог:
Косметика при нанесении на кожу должна быть комфортной. Кожу не нужно пересушивать, интенсивно скрабить. Высыпания это реакция кожи на то, что ее пересушили, нарушили гидролипидную мантию, туда начали попадать микробы.

Предотвратить ранние признаки старения, появление морщин способна и аппаратная косметология – волшебная палочка, которая решает наболевшие вопросы быстро, а главное – эффективно.

«Не нужно пересушивать, интенсивно скрабить». Советы косметолога по уходу за кожей-4

Валентина Ляпич:
Гальванический ток, микротоки, различные лазерные шлифовки. Есть ультразвуковая чистка, она решает вопрос, связанный с загрязнением пор и относится к категории атравматичных чисток.

Разобраться с кожными заболеваниями способны и уколы красоты. Сегодня они как скорая помощь для всех, кто мечтает заново полюбить отражение в зеркале.

«Не нужно пересушивать, интенсивно скрабить». Советы косметолога по уходу за кожей-7

Валентина Ляпич:
Относительно инъекционной косметологии каких-то жестких ограничений нет. Например, в программах, когда лечится акне и постакне. Для женщин более молодого возраста можно обойтись инъекционными процедурами, это быстро и эффективно, но для женщин более взрослых рекомендации работы сразу в трех направлениях – это работа на восстановление качества кожи, работа с мышечным каркасом, массажные технологии и стимуляция выработки коллагена.

Лучшее – враг хорошего. В погоне за желаемым результатом помните – нет одного идеального средства, которое раз и навсегда избавит от проблем с кожей. Только комплексный и системный подход к уходу за собой воплотит заветные мечты в реальность.

# Красота # общество # Валентина Ляпич # Вероника Макаревич # Фотофакт

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