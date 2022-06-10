«Не нужно пересушивать, интенсивно скрабить». Советы косметолога по уходу за кожей

Красота не требует жертв – ей нужна ваша забота. Ежедневный уход и грамотный подбор бьюти-средств помогут сохранить кожу здоровой, сияющей и чистой.

Валентина Ляпич, косметолог:

Косметика при нанесении на кожу должна быть комфортной. Кожу не нужно пересушивать, интенсивно скрабить. Высыпания – это реакция кожи на то, что ее пересушили, нарушили гидролипидную мантию, туда начали попадать микробы. Предотвратить ранние признаки старения, появление морщин способна и аппаратная косметология – волшебная палочка, которая решает наболевшие вопросы быстро, а главное – эффективно.

Валентина Ляпич:

Гальванический ток, микротоки, различные лазерные шлифовки. Есть ультразвуковая чистка, она решает вопрос, связанный с загрязнением пор и относится к категории атравматичных чисток. Разобраться с кожными заболеваниями способны и уколы красоты. Сегодня они как скорая помощь для всех, кто мечтает заново полюбить отражение в зеркале.