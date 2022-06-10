Как защитить компьютер от вирусов и взломов? Эксперт предложил несколько вариантов

Современные технологии постоянно развиваются, а вместе с этим не стоят на месте и способы мошенничества. Разнообразные вирусные программы, взломы и кибератаки являются способами достижения целей злоумышленников. Как же защитить компьютер от нежелательных программ и взломов, пробуем разобраться.

Борис Каранцевич, эксперт в области компьютерной техники:

Вирусы изначально делаются злоумышленниками для двух вещей. Это либо получение какой-то несанкционированной информации у пользователя, либо для вывода из нормальной работы его устройства – смартфона, компьютера, ноутбука. В основном взломы происходят по невнимательности пользователя – либо он попался на сайт-подделку, где ввел свои данные сам. То есть это даже без вирусов. Злоумышленник получил эти данные и дальше воспользовался ими в своих интересах. Итак, если все же доступ мошенники установили и железо в их власти переходит к активным действиям, с этого момента вы на крючке. Это и произошло с Виктором.

Виктор Кривопустов, студент:

Меня взломали в социальной сети. Летом я был за границей, просыпаюсь, с утра хочу зайти в социальную сеть. Вижу, что у меня скинута вся страница полностью, нужно ввести заново телефон, пароль, я ввожу все правильно, все верные данные. Но мне пишут, что нужно повторить пароль, пароль неверный. Возникает ситуация, что я не знаю, что делать. Мне нужен доступ к телефону, чтобы восстановить страницу, чтобы мне пришла СМС. Телефон привязан к белорусской сим-карте, поэтому ситуация возникла неприятная.

О вредоносных файлах и попытках взлома узнать самостоятельно довольно проблематично. Именно поэтому лучшим решением будет установить программу обеспечения, которая будет сканировать компьютер на наличие шпионских и вирусных программ. Борис Каранцевич:

Есть антивирусные программные обеспечения, они тоже разные с разными функциями, разным охватом, функционалом. Есть платные и бесплатные версии. У платных версий, как правило, больше возможностей. Они не только предупреждают, а предотвращают попадание вируса на компьютер.