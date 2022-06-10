Как защитить компьютер от вирусов и взломов? Эксперт предложил несколько вариантов
Современные технологии постоянно развиваются, а вместе с этим не стоят на месте и способы мошенничества. Разнообразные вирусные программы, взломы и кибератаки являются способами достижения целей злоумышленников. Как же защитить компьютер от нежелательных программ и взломов, пробуем разобраться.
Борис Каранцевич, эксперт в области компьютерной техники:
Вирусы изначально делаются злоумышленниками для двух вещей. Это либо получение какой-то несанкционированной информации у пользователя, либо для вывода из нормальной работы его устройства – смартфона, компьютера, ноутбука. В основном взломы происходят по невнимательности пользователя – либо он попался на сайт-подделку, где ввел свои данные сам. То есть это даже без вирусов. Злоумышленник получил эти данные и дальше воспользовался ими в своих интересах.
Итак, если все же доступ мошенники установили и железо в их власти переходит к активным действиям, с этого момента вы на крючке. Это и произошло с Виктором.
Виктор Кривопустов, студент:
Меня взломали в социальной сети. Летом я был за границей, просыпаюсь, с утра хочу зайти в социальную сеть. Вижу, что у меня скинута вся страница полностью, нужно ввести заново телефон, пароль, я ввожу все правильно, все верные данные. Но мне пишут, что нужно повторить пароль, пароль неверный. Возникает ситуация, что я не знаю, что делать. Мне нужен доступ к телефону, чтобы восстановить страницу, чтобы мне пришла СМС. Телефон привязан к белорусской сим-карте, поэтому ситуация возникла неприятная.
О вредоносных файлах и попытках взлома узнать самостоятельно довольно проблематично. Именно поэтому лучшим решением будет установить программу обеспечения, которая будет сканировать компьютер на наличие шпионских и вирусных программ.
Борис Каранцевич:
Есть антивирусные программные обеспечения, они тоже разные с разными функциями, разным охватом, функционалом. Есть платные и бесплатные версии. У платных версий, как правило, больше возможностей. Они не только предупреждают, а предотвращают попадание вируса на компьютер.
Знать о проблеме заранее и предотвратить ее появление – лучший выход из ситуации. Но что же делать в случае, если вирусная программа все-таки проникла.
Борис Каранцевич:
Если вы понимаете, что уже не помогает программное обеспечение, все запущено, тут только переустановка. Но если все не в запущенной стадии, то можно попробовать сделать все самому. Подключить интернет, переустановить, просканировать заново программу обеспечения, полностью проверить. Если уже ничего не помогает – либо переустановка полная, если нет возможности сделать переустановку, тогда лучше обратиться к специалистам.
Техническая безопасность компьютерной системы – важная составляющая комфортной и беспроблемной работы с устройством. А наличие антивирусных программ и собственная внимательность помогут предотвратить попытки негативного влияния.