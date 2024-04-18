Выставка работ ведущих художников Союзного государства проходит в Минске

Работы ведущих мастеров современного искусства на выставке в Минске в рамках проекта «Союзное государство – единство через культуру», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В экспозиции более 40 полотен, написанных известными художниками Беларуси и России. Жанровое разнообразие широчайшее.

Марианна Щеткина, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске:

Это работы совершенно разные. Но вместе с тем в них есть общее – это наши смыслы. И наше белорусско-российское единство передается через наши белорусско-российские смыслы: добро, свет, любовь. Уверена, что это начало больших проектов, которые позволят познакомиться с художниками, их произведениями и россиянам, и белорусам.

Глеб Отчик, председатель Белорусского союза художников:

Родился такой проект: ко Дню единения Беларуси и России сделать в Москве выставку (а также ответную у нас) между действующими академиками, то есть известными художниками Российской Федерации, и нашими почетными академиками Беларуси Российской академии художеств. Тут представлены очень разные работы, разных поколений: и старшего, и молодого. Разные техники и стили под одной крышей, тем самым символизируя единство, дружбу и уверенность в завтрашнем дне.