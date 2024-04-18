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Выставка работ ведущих художников Союзного государства проходит в Минске

18 апреля 2024 07:02
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Работы ведущих мастеров современного искусства на выставке в Минске в рамках проекта «Союзное государство – единство через культуру», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставка работ ведущих художников Союзного государства проходит в Минске-1

В экспозиции более 40 полотен, написанных известными художниками Беларуси и России. Жанровое разнообразие широчайшее.

Выставка работ ведущих художников Союзного государства проходит в Минске-4

Марианна Щеткина, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске:
Это работы совершенно разные. Но вместе с тем в них есть общее – это наши смыслы. И наше белорусско-российское единство передается через наши белорусско-российские смыслы: добро, свет, любовь. Уверена, что это начало больших проектов, которые позволят познакомиться с художниками, их произведениями и россиянам, и белорусам.

Выставка работ ведущих художников Союзного государства проходит в Минске-7

Глеб Отчик, председатель Белорусского союза художников:
Родился такой проект: ко Дню единения Беларуси и России сделать в Москве выставку (а также ответную у нас) между действующими академиками, то есть известными художниками Российской Федерации, и нашими почетными академиками Беларуси Российской академии художеств. Тут представлены очень разные работы, разных поколений: и старшего, и молодого. Разные техники и стили под одной крышей, тем самым символизируя единство, дружбу и уверенность в завтрашнем дне.

Выставка работ ведущих художников Союзного государства проходит в Минске-10

В названии выставки тезис о важности реального сближения во всех сферах взаимодействия, укрепления единого культурного пространства.

# Выставка # общество # Марианна Щеткина # Глеб Отчик

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