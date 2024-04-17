«В обеденный перерыв». На какие темы уместно разговаривать с коллегами?
По статистике, у каждого второго сотрудника на работе есть недоброжелатель. Этих людей можно разделить на три категории. Первая – те, которые за спиной строят козни, вторая – те, которые подшучивают, и третья – те, которые сплетничают. О том, что делать, если выживают с работы, и что руководит теми людьми, которые пытаются подсидеть коллегу, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Какие темы не будут мешать, не навредят работе?
Наталья Евтихова, психолог:
Первое – желание работать, второе – обсудить производственные темы, третье – возможно, сказать о настроении или состоянии, потому что оно считывается, но не сливать все время рабочее или несколько часов.
Ольга Лапотка, не раз сталкивалась со сплетнями на работе:
Я не согласна с вами, что прямо все время, должна быть какая-то все-таки гармония. Мы же не можем обобщать, тут нужно смотреть, где ты работаешь, в каком коллективе. У меня сейчас коллега, с которой мы достаточно долго присматривались, дружили, но не знали, сможем ли работать вместе. Мы оба лидеры, тихонечко друг к другу шли и начали работать вместе, чему я безумно рада. Мы дружим, то есть горим работой и общаемся на все темы – это очень важная составляющая. Я встречаю других коллег, мы не просто говорим на профессиональные темы, хотя это тоже важно. Где-то между словцом: «Как ты?» По-человечески: «Как там?» Это всегда сближает, это доверие.
Наталья Евтихова:
Сколько времени это занимает? У вас восемь рабочих часов.
Ольга Лапотка:
Я не знаю, сколько времени.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Я, допустим, общалась в обеденный перерыв, то есть мы работали в больнице, занимались работой.
Наталья Евтихова:
У меня клиентка два-три часа слушает проблему коллеги.
Михаил Свито:
Правильно, главное, чтобы перебора не было – как муха жужжит, конечно.
Ольга Лапотка:
Я работала в коллективе, в котором было конкретно именно запрещено культурой разговаривать про какие-то свои личные дела. На работе мы говорим только про работу. Получаем зарплату, пальчиком закрываем, чтобы никто не видел, не дай бог кто-то узнает. Сколько проблем было в коллективе.
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