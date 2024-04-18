В Беларуси посеяно почти 86% ранних яровых зерновых и зернобобовых

Почти 86 % полей, отведенных под ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры, уже засеяно. Работа на качественный результат продолжается, чтобы выполнить поручение Президента: прирост темпов производства продукции сельского хозяйства на 6-7 %, экспортная выручка не менее 9 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поставил ряд задач перед отраслью и всей вертикалью власти на совещании о развитии села и повышении эффективности АПК: нужно более высокое качество и больший результат. Это особенно важно с учетом ситуации на мировом продовольственном рынке.

Посевная формирует не только будущий урожай, но и экономику всей страны. Эта весна дала аграриям приличную фору для хорошего старта. Начать сев получилось на две недели раньше. Снизить материальные затраты, повысить объемы и качество продукции позволяет точное земледелие. Это новый технологический уровень, выход на который сформирует благоприятную среду для роста любой культуре. Вместе с тем и при имеющихся технологиях можно работать и в полтора, и даже в два раза лучше. Главное – дисциплина, использование высокопродуктивных сортов растений. Задача на этот год амбициозная: нужно произвести около 10 миллионов тонн зерна, 5 миллионов тонн сахарной свеклы и более миллиона тонн рапса.