Выставка работ художника Никаса Сафронова открылась в фестивальном Витебске

Главное культурное событие лета, которого ждали миллионы. В Витебске стартовали мероприятия юбилейного XXXV Международного фестиваля «Славянский базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ближайшие дни будут максимально насыщенными, масштабный праздник продлится по 20 июля.

В 2026 году фестивальный марафон объединит гостей на трех ключевых площадках – в легендарном Летнем амфитеатре, концертном зале «Витебск» и на Центральном спортивном комплексе. Первый день «Славянского базара» задает высокую творческую планку. Сегодня, 14 июля, открылась выставка народного художника России Никаса Сафронова «За гранью видимого. Миры Никаса Сафронова».

Экспозиция состоит из четырех тематических разделов. На выставке представлены картины, посвященные Великой Отечественной войне, это изображения памятников, мемориалов и знаковых мест военных лет. Также на полотнах узнаваемые пейзажи, близкие многим на постсоветском пространстве. Еще одна часть экспозиции посвящена миру снов и фантазий – это соединение классической живописи и символизма с использованием особых техник наложения краски. Кроме того, представлены работы об освоении космоса.