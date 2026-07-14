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Выставка работ художника Никаса Сафронова открылась в фестивальном Витебске

14 июля 2026 11:33
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Главное культурное событие лета, которого ждали миллионы. В Витебске стартовали мероприятия юбилейного XXXV Международного фестиваля «Славянский базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ближайшие дни будут максимально насыщенными, масштабный праздник продлится по 20 июля.

В 2026 году фестивальный марафон объединит гостей на трех ключевых площадках – в легендарном Летнем амфитеатре, концертном зале «Витебск» и на Центральном спортивном комплексе. Первый день «Славянского базара» задает высокую творческую планку. Сегодня, 14 июля, открылась выставка народного художника России Никаса Сафронова «За гранью видимого. Миры Никаса Сафронова».

Экспозиция состоит из четырех тематических разделов. На выставке представлены картины, посвященные Великой Отечественной войне, это изображения памятников, мемориалов и знаковых мест военных лет. Также на полотнах узнаваемые пейзажи, близкие многим на постсоветском пространстве. Еще одна часть экспозиции посвящена миру снов и фантазий – это соединение классической живописи и символизма с использованием особых техник наложения краски. Кроме того, представлены работы об освоении космоса.

Выставка работ художника Никаса Сафронова открылась в фестивальном Витебске -2

Для нас это большое событие – приезд такой выставки известного художника. Сразу виден нестандартный подход, нестандартный взгляд, в то же время яркие краски. Эти картины очень правдивы, но есть свой почерк. 

На площадке Центрального спортивного комплекса фестивальный марафон сегодня откроет рок-концерт. Впечатления и даже, наверное, искренний восторг гарантирует и традиционная ярмарка «Славянский калейдоскоп» на улице Кирова, в этом году она отмечает 27-летие. Более 100 участников представляют керамику, одежду, бижутерию и изделия народных промыслов. Ярмарка будет встречать гостей ежедневно с 9 утра до 9 вечера.

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# Славянский базар в Витебске

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