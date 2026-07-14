Милиция переведена на усиленный режим работы во время «Славянского базара»

«Славянский базар» стартует – правоохранители работают в усиленном режиме. К сотрудникам Витебска присоединятся коллеги из других регионов: ОМОН, ГАИ, военнослужащие внутренних войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под контролем около 30 фестивальных площадок: ежедневно проверяют локации, маршруты, технические зоны и эвакуационные выходы. 80 светофорных объектов переведут на круглосуточный режим. Для охраны порядка задействуют беспилотники.