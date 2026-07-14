Милиция переведена на усиленный режим работы во время «Славянского базара»

«Славянский базар» стартует – правоохранители работают в усиленном режиме. К сотрудникам Витебска присоединятся коллеги из других регионов: ОМОН, ГАИ, военнослужащие внутренних войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Под контролем около 30 фестивальных площадок: ежедневно проверяют локации, маршруты, технические зоны и эвакуационные выходы. 80 светофорных объектов переведут на круглосуточный режим. Для охраны порядка задействуют беспилотники.
Максим Суббота, начальник управления внутренних дел Витебского облисполкома:
Будет осуществляться видеофиксация правонарушений, а также обеспечиваться оперативное реагирование в случае, если кому-то понадобится помощь. Кроме того, будут использоваться возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Наша задача – создать для жителей и гостей Витебска спокойную, безопасную и комфортную атмосферу. Мы сделаем все необходимое, чтобы «Славянский базар в Витебске» прошел безопасно!
В рамках фестиваля пройдет акция МВД «За безопасность – вместе!»: гостей ждут показательные выступления, концерт с участием звезд белорусской эстрады и ведомственных коллективов, а также розыгрыш велосипеда.
Дворец Республики стал главной репетиционной площадкой для участников «Славянского базара»