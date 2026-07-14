Белорусские вузы зачислили более 5,5 тысяч студентов-целевиков

В Министерстве образования подвели итоги целевого набора в вузы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нынешнюю вступительную кампанию белорусские высшие учреждения образования зачислили более 5,5 тысяч студентов-целевиков. Прошедший этап показал высокую активность, интерес к такой форме подготовки проявили как абитуриенты, так и заказчики кадров.

При плане в 6 тысяч мест на них претендовали свыше 9 тысяч человек. В 2026 году были усовершенствованы подходы к приему целевиков: обязательным условием для поступления стало наличие договора, заключенного между абитуриентом и работодателем. Кроме того, заказчики должны были обеспечить конкурс. Для прозрачности и объективности отбора при сдаче вступительных испытаний ввели шифрование работ абитуриентов.