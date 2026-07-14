Прямой эфир

Белорусские вузы зачислили более 5,5 тысяч студентов-целевиков

14 июля 2026 11:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Министерстве образования подвели итоги целевого набора в вузы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нынешнюю вступительную кампанию белорусские высшие учреждения образования зачислили более 5,5 тысяч студентов-целевиков. Прошедший этап показал высокую активность, интерес к такой форме подготовки проявили как абитуриенты, так и заказчики кадров.

При плане в 6 тысяч мест на них претендовали свыше 9 тысяч человек. В 2026 году были усовершенствованы подходы к приему целевиков: обязательным условием для поступления стало наличие договора, заключенного между абитуриентом и работодателем. Кроме того, заказчики должны были обеспечить конкурс. Для прозрачности и объективности отбора при сдаче вступительных испытаний ввели шифрование работ абитуриентов.

Белорусские вузы зачислили более 5,5 тысяч студентов-целевиков-2

Александр Баханович, первый заместитель министра образования Беларуси:
Основные топ-направления по результатам приема целевиков: первое – это инженерно-технический профиль. Зачислено порядка 1,3 тысяч целевиков. Педагогический профиль – около 1 200 целевиков. Аграрный – порядка 700 человек. На медицинский – более 2 000 целевиков. 

Незанятые целевые места (их около 700) передадут для тех, кто поступает по общему конкурсу. Что касается основного приема документов, то вузы Беларуси уже приняли заявления более чем от 20 тысяч абитуриентов.

Вузы начали основной прием документов от абитуриентов. Узнали, какие профессии в топе у молодежи

# Образование в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко поручил выработать четкую программу по разведению красной породы коров в Беларуси
14 июля 2026 10:51

Лукашенко поручил выработать четкую программу по разведению красной породы коров в Беларуси

В Минской области приступили к уборке рапса
14 июля 2026 10:41

В Минской области приступили к уборке рапса

Первый день детского музыкального конкурса на «Славянском базаре» – рассказываем, что в программе
14 июля 2026 08:50

Первый день детского музыкального конкурса на «Славянском базаре» – рассказываем, что в программе