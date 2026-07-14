Сегодня, 14 июля, в Витебске стартует XXXV Международный фестиваль искусств «Славянский базар». Он продлится по 20 июля и соберет гостей на трех главных площадках: в Летнем амфитеатре, концертном зале «Витебск» и Центральном спортивном комплексе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Славянский базар» проводится в Витебске с 1992 года и считается одним из крупнейших культурных форумов Восточной Европы. С 1995‑го – под патронатом Президента Беларуси, в статусе международного. В разные годы форум собирал представителей всех славянских народов и дважды получал награду «Фестиваль года».

Программа первого дня яркая. В концертном зале «Витебск» стартует Международный танцевальный проект Dream Dance Fest – на сцену выйдут сотни юных танцоров из разных стран. Там же сегодня откроются выставка арт-фотографии «Муза» и проект Никаса Сафронова, стартует XXIV Международный детский музыкальный конкурс «Витебск». За единственный Гран-при поборются юные артисты из 19 стран – от Армении и Болгарии до Швеции и Китая. Накануне в концертном зале определили порядок выступлений: открывать программу выпало участнице из Эстонии, а честь Беларуси на конкурсе отстоит брестская школьница Елизавета Цуприк, выступающая под псевдонимом LIZAVETA.

Елизавета Цуприк, участница Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2026»:

Я приехала с двумя песнями, первая из которых авторская песня композитора Шмата «Мой дом», а вторая песня это «Over the Rainbow», что в переводе с английского означает «Над радугой». Это саундтрек к прекрасному мультфильму «Волшебник в стране Оз». Вообще, конечно, пока что я не ощущаю сильного волнения, потому что все такие дружелюбные, что я себя ощущаю в своей среде, и все-таки веселым делом мы тут занимаемся, поэтому я думаю, что именно с таким настроением и нужно выходить на сцену.