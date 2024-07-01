Выставка ко Дню Независимости Беларуси на ВДНХ – как чтят память в Союзном государстве?

За возможность жить, трудиться и воспитывать детей под мирным небом белорусы заплатили слишком высокую цену. Независимость стоила жизни каждого третьего. В неравном бою с гитлеровцами наши героические предки стояли плечом к плечу с братьями-россиянами и сегодня, спустя 80 лет освобождения нашей Родины, мы по-прежнему бок о бок с нашими главными союзниками и партнерами чтим память павших защитников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжества по случаю Дня Независимости Беларуси начались сегодня, 1 июля, в России. В канун знаковой даты в Москве возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Поклониться воинам-победителям в Александровский сад пришли дипломаты, политики, представители интеграционных структур, ветераны и белорусская диаспора. Венок в цветах национального флага лег и к Вечному огню.

А на ВДНХ открылась новая экспозиция, посвященная освобождению Беларуси, где каждый посетитель пройдет через все шесть белорусских областей – от Бреста до Минска – и узнает, как освобождали нашу страну.