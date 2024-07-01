Выставка ко Дню Независимости Беларуси на ВДНХ – как чтят память в Союзном государстве?
За возможность жить, трудиться и воспитывать детей под мирным небом белорусы заплатили слишком высокую цену. Независимость стоила жизни каждого третьего. В неравном бою с гитлеровцами наши героические предки стояли плечом к плечу с братьями-россиянами и сегодня, спустя 80 лет освобождения нашей Родины, мы по-прежнему бок о бок с нашими главными союзниками и партнерами чтим память павших защитников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Торжества по случаю Дня Независимости Беларуси начались сегодня, 1 июля, в России. В канун знаковой даты в Москве возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Поклониться воинам-победителям в Александровский сад пришли дипломаты, политики, представители интеграционных структур, ветераны и белорусская диаспора. Венок в цветах национального флага лег и к Вечному огню.
А на ВДНХ открылась новая экспозиция, посвященная освобождению Беларуси, где каждый посетитель пройдет через все шесть белорусских областей – от Бреста до Минска – и узнает, как освобождали нашу страну.
Подробности у моих коллег.
Со звуков довоенного романса началась официальная часть концерта, посвященного 80-летию со дня начала военной операции «Багратион» в 1944 году.
Концерт в честь начала операции «Багратион» сегодня устроили в павильоне нашей страны на ВДНХ в Москве, куда приехали глава Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой и госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:
Осмыслить масштаб такой Победы, наверное, возможно только когда эта Победа так далеко. Мы сегодня с благодарностью склоняем головы перед памятью павших и очень важно, чтобы имена людей, в том числе представленных в рамках этой выставки, которую подготовил коллектив Музея Великой Отечественной войны в Минске, чтобы имена этих людей мы помнили.
Сегодняшний праздник приурочен ко дню освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. 22 июня 1944 года Красная армия начала грандиозную военную операцию под кодовым названием «Багратион», в результате которой уже к 3 июля были освобождены Витебск, Могилев, Минск, и фактически был сломлен хребет гитлеровским войскам.
В память о погибших воинах Красной армии и партизанах, которые все 4 года ковали Победу, сегодня официальные лица возложили цветы у стен Кремля на Могилу Неизвестного Солдата. И в память о тех событиях в российской столице были организованы выставки, посвященные операции «Багратион» и освобождению нашей страны.
Так, в субботу на Поклонной горе в Москве открылась передвижная экспозиция, посвященная наступательной операции, где можно увидеть уникальные экспонаты тех лет, подержать в руках настоящие гранаты и многое другое. Все привезли на специальном большом грузовике прямо из Минска. Часть экспонатов сегодня показали и на ВДНХ.
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