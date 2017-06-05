«Дарят день, два, год, а может, и целую жизнь кому-то». Как стать безвозмездным донором?

Новости Беларуси. Сотни неравнодушных людей присоединились к акции «У Беларуси доброе сердце». Сдать безвозмездно кровь пришли обычные люди – рабочие, студенты, домохозяйки, служащие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди разного возраста, социального положения, но всех объединяет одно – готовность помочь тем, кто в этом действительно нуждается. Екатерина Варанчук в свой законный выходной сдает кровь. Считает, если хочешь кому-то помочь, делай это просто так, без выгоды для себя. Третья отрицательная – редкая группа. И от того еще более ценная.

Екатерина Варанчук, донор, житель Могилева:

Я очень рада, что моя кровь поможет кому-то. Не в деньгах счастье. Главное помогать людям. Донорская кровь нужна постоянно. Переливания необходимы при операциях, пересадке органов, во время родов, лечении онкозаболеваний. Донор совершает сразу несколько хороших дел – помогает не только другим, но и себе. Юрий Прокопенко, СТВ:

В этой процедуре есть и оздоровительный эффект. Отдавая 450 миллилитров крови, донор укрепляет свой иммунитет. Он меньше болеет гриппом и простудой, у него снижается риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Доказано научно. Непрерывно сжимаем и разжимаем ладонь. Так кровь идет быстрее. 10 минут – и готово. Самочувствие в норме. Чтобы возместить потери организма донорам выдают вот такой набор: печенье, сок, гематоген. И день на восстановление сил.

Нина Шваб, донор, житель Могилева:

Сейчас я ехала в троллейбусе, услышала рекламу, что идет акция по безвозмездной сдаче крови. Решили помочь людям. Знаю, вчера делали переливание троим детям. Это очень полезное дело. Стать безвозмездным донором просто. С паспортом и выпиской из карты нужно прийти в пункт переливания крови. Там лишь возьмут анализ и проверят общее состояние здоровья.