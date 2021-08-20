«Мы были просто друзьями». Рассказываем историю пары, которая создалась благодаря МЧС

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Юрий, Инна, скажите, пожалуйста. Вы, придя служить в МЧС, встретили свою любовь либо вы были знакомы заранее и знали, что уже после университета пойдете работать вместе?

Юрий Казеко, главный специалист Первомайского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Минска:

Нет, мы познакомились именно в МЧС, это был первый курс набора девушек. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Юрий не растерялся, он взял самую красивую на курсе девушку. Юрий Казеко:

Да, я не растерялся. Изначально, кстати, что самое интересное, мы были просто друзьями. Общались. Елена Бурак, ведущая ток-шоу:

Это же самый прочный фундамент. Юрий Казеко:

Да, я тоже читал в журналах, что самая крепкая семья, построенная на дружбе. Алена Родовская:

Что-то вы на нее подозрительно поглядываете сейчас.

Юрий Казеко:

Может быть, у нее какое-то другое мнение? Инна Казеко, инспектор инспекции надзора и профилактики Первомайского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Минска:

Нет, все так и было. Мы поступали в МЧС, я вообще не планировала поступать изначально в МЧС. Я заканчивала торгово-экономический колледж и думала поступать в Нархоз. Но папа, когда я побыла на четвертом курсе, зашел с такой новостью, что набирают девушек в МЧС. И как-то мне его эти слова запали в душу, я вдохновилась, начала читать, что вообще такое МЧС. Мне захотелось все-таки попробовать, все-таки профессия такая отважная. Наталья Надольская:

То есть он предложил, не давил на вас, да? Инна Казеко:

Он вообще просто даже не говорил, что я предлагаю. Просто озвучил новость. И эти слова как-то меня затронули. Наталья Надольская:

Мне моя тетя говорила, я тогда встречалась с молодым человеком, он работал в сапожной мастерской сапожником, набивал набойки. А у меня была любовь. И моя тетя мне говорит: Наташа, о чем вы вечером будете друг с другом разговаривать? Что он тебе будет рассказывать? Я тогда так задумалась, думаю, а вот действительно: когда муж и жена в одной профессии. Меня всегда удивляли узисты. И он узист, и она узист – а что они вечером обсуждают? Кто какие УЗИ видел? Вы о чем говорите по вечерам?