«Мы были просто друзьями». Рассказываем историю пары, которая создалась благодаря МЧС
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Юрий, Инна, скажите, пожалуйста. Вы, придя служить в МЧС, встретили свою любовь либо вы были знакомы заранее и знали, что уже после университета пойдете работать вместе?
Юрий Казеко, главный специалист Первомайского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Минска:
Нет, мы познакомились именно в МЧС, это был первый курс набора девушек.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Юрий не растерялся, он взял самую красивую на курсе девушку.
Юрий Казеко:
Да, я не растерялся. Изначально, кстати, что самое интересное, мы были просто друзьями. Общались.
Елена Бурак, ведущая ток-шоу:
Это же самый прочный фундамент.
Юрий Казеко:
Да, я тоже читал в журналах, что самая крепкая семья, построенная на дружбе.
Алена Родовская:
Что-то вы на нее подозрительно поглядываете сейчас.
Юрий Казеко:
Может быть, у нее какое-то другое мнение?
Инна Казеко, инспектор инспекции надзора и профилактики Первомайского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Минска:
Нет, все так и было. Мы поступали в МЧС, я вообще не планировала поступать изначально в МЧС. Я заканчивала торгово-экономический колледж и думала поступать в Нархоз. Но папа, когда я побыла на четвертом курсе, зашел с такой новостью, что набирают девушек в МЧС. И как-то мне его эти слова запали в душу, я вдохновилась, начала читать, что вообще такое МЧС. Мне захотелось все-таки попробовать, все-таки профессия такая отважная.
Наталья Надольская:
То есть он предложил, не давил на вас, да?
Инна Казеко:
Он вообще просто даже не говорил, что я предлагаю. Просто озвучил новость. И эти слова как-то меня затронули.
Наталья Надольская:
Мне моя тетя говорила, я тогда встречалась с молодым человеком, он работал в сапожной мастерской сапожником, набивал набойки. А у меня была любовь. И моя тетя мне говорит: Наташа, о чем вы вечером будете друг с другом разговаривать? Что он тебе будет рассказывать? Я тогда так задумалась, думаю, а вот действительно: когда муж и жена в одной профессии. Меня всегда удивляли узисты. И он узист, и она узист – а что они вечером обсуждают? Кто какие УЗИ видел? Вы о чем говорите по вечерам?
Юрий Казеко:
МЧС – это же довольно широкоформатный, скажем так, формат. В МЧС и служба, то есть занимается тушением пожара, и инспекция, надзор и профилактика – выходят на объекты, проверяют объекты, вносят свои какие-то там рекомендации. Это уже больше по Инниной части касается. Когда я окончил, на то время Командно-инженерный институт был, по распределению был назначен в должность начальника караула. То есть непосредственно занимался тушением пожара. Семь лет я проработал начальником караула, потом все-таки руководство меня пригласило к себе в кабинет и предложили занять должность начальника части. Это был ПАСЧ-40 Минска. В принципе, я проработал еще три года начальником части. Сейчас у меня уже должность другая – главный специалист Первомайского районного отдела. Но, в принципе, 10 лет я занимался… Все нужно начинать с малого. Потому что если ты не прочувствуешь все вот эти тонкости, начиная с низа…
Наталья Надольская:
У вас в иерархии МЧС кто главный? Соблюдаете в семье иерархию?
Юрий Казеко:
В принципе, у нас в семье такое, не то что правило, а даже мы не обсуждали это. Последнее слово будет за мужчиной. То есть так приму решение я, но я все время прислушиваюсь к Инне. И мы приходим к общему знаменателю. Мы все плюсы, минусы посмотрим, как нам лучше сделать.
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