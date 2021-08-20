«В четыре года я сказала, что хочу быть физиком». Почему дети выбирают профессии их родителей?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Вопрос к представителям молодого поколения наших династий. Вы на себе как-то ощущали родительское давление? Что влияло на ваш выбор вашей будущей профессии?

Анастасия Лемещенко, фотокорреспондент Минского автомобильного завода:

Родители – как вам сказать, давления никакого не было. По большей части я сама захотела себя попробовать в работе. Когда 18 стукнуло, сразу пошла на МАЗ, потому что там и мама, и бабуля. И сразу хотелось со знакомыми лицами поработать. Ощутить какую-то поддержку. Не так страшно, в коллектив влилась, все было чудесно. Потом перешла в фотокорреспонденцию. В редакцию газеты. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Как называется ваша газета? Анастасия Лемещенко:

Газета называется «Автозаводец» Алена Родовская:

А не было ли давления либо предубеждения, когда увидели уже вас рядом с мамой, что вы пришли на завод? Анастасия Лемещенко:

Нет.

Алена Родовская:

То есть абсолютно нормально? Трудовые династии на МАЗе – наверное, традиция. Анастасия Лемещенко:

Там много, там очень много династий. Все этим очень гордятся. Наталья Надольская:

Мне кажется, уже, наоборот, если у тебя родители работают на МАЗе, а ты пошел в другую профессию, то уже вызывает удивление. Иулиана, что повлияло на ваш выбор? Родители давили авторитетом? Иулиана Ташлыкова-Бушкевич, специалист кафедры физики твердого тела БГУ:

В моем случае скорее нет, чем да. Вообще, могу сказать, что с детства мама со мной занималась математикой, после физикой. Решали какие-то задачи. Я сама закончила 50-ю гимназию физико-математическую и, в принципе, после нее собиралась идти на мехмат либо на ФПМ. То есть на физфак не стояло ни предложения, ни вопроса. Просто по счастливой случайности. Произошел случай. Было лето, тепло. Я сдала уже все три ЦТ и ждала результатов по физике. Волновалась, конечно. Уже подсчитала баллы, которые были известны. И как-то к нам в гости пришел мой дедушка, тоже физик. Он пришел, увидел, что я волнуюсь, посмотрел на меня и говорит: «Ой, не волнуйся, на физфак ты уже поступила по баллам своим». И вот после его таких случайных слов я задумалась: а почему бы и нет. Начала смотреть программу, что предлагается, какие специальности. Где проходит обучение, как. И мне понравилось. И уже где-то на второй неделе обучения на первом курсе я поняла, что попала в то место, куда и должна была попасть.

Алена Родовская:

Вы тоже БГУ заканчивали? Ия Ташлыкова-Бушкевич, доцент-физик:

Да. У нас получается, что мой отец, профессор Ташлыков, я, Иулиана – мы все закончили БГУ. А еще можно сказать, что все-таки Иулиана – это уже четвертое поколение, потому что дедушка Серафим Дмитриевич Ташлыков был летчиком, дослужился до полковника. Но до того, как началась война, он поступил на физмат и учился. Но война началась, он стал летчиком и уже не возвращался, конечно, к мирной профессии. Наталья Надольская:

Но ведь физика, математика – это точные науки. То есть у человека должен быть талант, способности. Говорит ли это о том, что способности передаются по наследству? Ия Ташлыкова-Бушкевич:

Я могу предположить, что ваш вопрос стоит рядом с вопросом о конфликте детей и поколений. Наталья Надольская:

Нет, вы знаете, мой вопрос скорее стоит: когда дети актеров почему-то упорно поступают в театральный, не будучи талантливыми.

Ия Ташлыкова-Бушкевич:

Я задавала себе вопрос, например, почему я стала физиком. Я могла бы кратко сказать: в четыре года я сказала, что хочу быть физиком. И все. Алена Родовская:

Понятное дело, что в четыре года дети о многом мечтают, они хотят подражать своим родителям, потому что для них это авторитет. Ия Ташлыкова-Бушкевич:

Когда я сегодня ехала на передачу, я стала думать более серьезно. Обычно, когда я так отвечаю, никто меня не спрашивает: а почему? А дело в том, что мой отец был 10 месяцев на стажировке в Канаде, я его очень ждала, мама к нему на один месяц ездила. Проведать. Советский Союз. И когда папа вернулся, он мне привез столько всего вкусного, столько всего интересного привез. И вообще, мой отец очень много путешествовал по миру и каждый раз после каждой поездки дома показывал слайды, фотографии. Это было как презентация. Он рассказывал, что он видел, что его удивило, что ему понравилось, что ему не понравилось. И вот, думаю, поэтому в четыре года – папа вернулся – я сказала, что я хочу быть как папа. За теми словами стояла определенная мысль. Алена Родовская:

А когда вы выросли, когда школу заканчивали. Ведь понятное дело, когда рядом все родственники, в одной профессии, занимаются точными науками. Вы не рассматривали ли другие варианты? Ия Ташлыкова-Бушкевич:

Вы знаете, что удивительно, а ведь и нет. Я как в четыре года себе решила, я больше это мнение даже никогда не ставила под сомнение.