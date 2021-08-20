В этой семье четыре поколения врачей. Как они уживаются вместе?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Внутри семьи есть ли разговоры, есть ли споры? У вас четыре поколения перед глазами. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

У них консилиумы. Каждый вечер они устраивают консилиумы и решают спорные вопросы.

Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Республики Беларусь:

Конечно, бывает. Я не скажу, что это всегда либо этих разговоров нет. Особенно в самом начале моей профессиональной деятельности, когда я приехала на свое первое место работы в Брестскую областную больницу. Так получилось, что мой муж давал наркозы пациентам, а я их оперировала. И конечно, учитывая, что у него уже был опыт, он немножечко мне подсказывал, рассказывал, мне было значительно спокойнее. Алена Родовская:

А когда вы в него влюбились? В какой момент? Во время операции? Людмила Макарина-Кибак:

Нет, это было еще в институте, поэтому я уже приехала к мужу. Конечно же, мы не все случаи, но очень много сложных случаев обсуждали дома, дети это слышали. Кроме того, дети всегда видели, потому что мы очень много уезжали. Областная больница – это очень частые вызовы. И даже так получалось иногда, когда нас вызвали обоих, а дети оставались вдвоем дома. Поэтому дочь вообще очень рано, лет в восемь, сказала, что я буду врачом. Причем она пришла сама. Они играли в медицинский дом, и у них одна среда детей-медиков. Алена Родовская:

На ваш профессиональный взгляд, когда вы видели, как подрастают детки, уже было понятно, какую специализацию они выберут? Вот по способностям?