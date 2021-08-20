В этой семье четыре поколения врачей. Как они уживаются вместе?
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Внутри семьи есть ли разговоры, есть ли споры? У вас четыре поколения перед глазами.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
У них консилиумы. Каждый вечер они устраивают консилиумы и решают спорные вопросы.
Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Республики Беларусь:
Конечно, бывает. Я не скажу, что это всегда либо этих разговоров нет. Особенно в самом начале моей профессиональной деятельности, когда я приехала на свое первое место работы в Брестскую областную больницу. Так получилось, что мой муж давал наркозы пациентам, а я их оперировала. И конечно, учитывая, что у него уже был опыт, он немножечко мне подсказывал, рассказывал, мне было значительно спокойнее.
Алена Родовская:
А когда вы в него влюбились? В какой момент? Во время операции?
Людмила Макарина-Кибак:
Нет, это было еще в институте, поэтому я уже приехала к мужу. Конечно же, мы не все случаи, но очень много сложных случаев обсуждали дома, дети это слышали. Кроме того, дети всегда видели, потому что мы очень много уезжали. Областная больница – это очень частые вызовы. И даже так получалось иногда, когда нас вызвали обоих, а дети оставались вдвоем дома. Поэтому дочь вообще очень рано, лет в восемь, сказала, что я буду врачом. Причем она пришла сама. Они играли в медицинский дом, и у них одна среда детей-медиков.
Алена Родовская:
На ваш профессиональный взгляд, когда вы видели, как подрастают детки, уже было понятно, какую специализацию они выберут? Вот по способностям?
Людмила Макарина-Кибак:
Учитывая, что им очень нравилось лечить свои игрушки и они разговаривали об этом, можно было предположить, что они станут врачами.
Алена Родовская:
А что в итоге? Кем они стали? Именно врачами какой практики?
Людмила Макарина-Кибак:
Сын – оториноларинголог, как и я. Он кандидат медицинских наук, заведующий операционным блоком в РНПЦ оториноларингологии. Дочь – офтальмолог. Невестка – терапевт. Зять – кистевой хирург. Их родители тоже врачи.
Алена Родовская:
Когда семья собирается на праздники, вы разговариваете о профессии, о работе либо вы тоже переключаетесь?
Людмила Макарина-Кибак:
Разговариваем, конечно. Разговоры разные. Разговариваем о профессии, о помощи людям. Учитывая, что я теперь депутат Палаты представителей, конечно же, мы очень много о помощи людям вообще разговариваем. Дети это слушают, они тоже… Очень маленькие, у нас уже есть интересная фотография, когда они уже совсем малыши, со стетоскопом. Либо кто-то смотрит уши, потому что как бабушка им хочется быть.
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