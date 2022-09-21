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«Вышли на производство изделия высокого класса». Роман Головченко открыл дилерский центр МАЗ в Уфе

21 сентября 2022 08:58
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Правительственная делегация во главе с премьер-министром Беларуси находится с рабочим визитом в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На 21 сентября запланирована встреча Романа Головченко с главой Татарстана Рустамом Миннихановым в Казани, посещение крупнейших предприятий региона, а также бизнес-встречи, по итогам которых планируется подписание соглашений о сотрудничестве. И первая точка – дилерский центр по продаже грузовой техники МАЗ, который торжественно открыли, перерезав красную ленту.

«Вышли на производство изделия высокого класса». Роман Головченко открыл дилерский центр МАЗ в Уфе-1

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Это реально продукт совместного производства белорусских и российских машиностроителей. Мы за короткое время смогли заместить всю ту комплектацию, которая раньше устанавливалась производителями из недружественных стран. И вышли на производство изделия высокого класса с прекрасными техническими характеристиками, базирующимися только на отечественных (белорусских и российских) разработках.

Головченко встретится с президентом Татарстана Миннихановым. Читать здесь.

# Беларусь-Россия # общество # Роман Головченко # Рустам Минниханов # Фотофакт

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