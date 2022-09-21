«Вышли на производство изделия высокого класса». Роман Головченко открыл дилерский центр МАЗ в Уфе

Правительственная делегация во главе с премьер-министром Беларуси находится с рабочим визитом в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На 21 сентября запланирована встреча Романа Головченко с главой Татарстана Рустамом Миннихановым в Казани, посещение крупнейших предприятий региона, а также бизнес-встречи, по итогам которых планируется подписание соглашений о сотрудничестве. И первая точка – дилерский центр по продаже грузовой техники МАЗ, который торжественно открыли, перерезав красную ленту.