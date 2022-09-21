«Наши государства исторически связаны». Лукашенко поздравил Армению с Днём независимости

Минск заинтересован в сохранении высокой динамики контактов с Арменией. Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Армении Ваагна Хачатуряна и премьер-министра этой страны Никола Пашиняна с национальным праздником – Днем независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Наши государства исторически связаны прочной дружбой и нацелены на развитие доверительного и взаимовыгодного диалога. Убежден, что конструктивный характер белорусско-армянского сотрудничества будет содействовать дальнейшему укреплению экономик двух стран и росту благосостояния граждан, позволит обогатить отношения Минска и Еревана новыми перспективными проектами.

В поздравлении Николу Пашиняну Александр Лукашенко высоко оценил сложившиеся двусторонние отношения, основанные на добрых традициях дружбы, поддержки и уважения.