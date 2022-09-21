Руководители погранведомств стран СНГ съездили в Брестскую крепость

Современные методы противодействия незаконной деятельности обсудили накануне в Бресте пограничники СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во встрече приняли участие руководители штабов пограничных ведомств шести государств: Беларуси, Армении, Казахстана, России, Туркменистана и Узбекистана.

Геополитическая ситуация обуславливает объединение усилий в области противодействия угрозам и вызовам пограничной безопасности. Сейчас реализуется комплексный подход к пограничной заставе будущего. Это подразумевает активное внедрение в охрану границы передовых технических средств и технологий, комплексное применение различных сил и средств на земле, в воздухе и на водных объектах. Это дает возможность перейти от принципа патрулирования к принципу реагирования.

Александр Манилов, председатель Координационной службы Совета командующих Погранвойсками государств – участников СНГ:

Мы обменялись также вопросами, касающимися деятельности пограничных ведомств на перспективу: какие технические средства могут применяться в охране границы, как и где это использовать. Хочу подчеркнуть, что пограничники стран Содружества едины во мнении, что необходимо охранять государственные границы совместными усилиями и только вместе мы можем преодолеть те вызовы и угрозы, которые сегодня есть на государственной границе.