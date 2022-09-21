Жаловаться не врачам, а на них. В Генпрокуратуре появилась горячая линия по вопросам здравоохранения

Новости Беларуси. Возможность сообщить о нарушениях при оказании медицинских услуг и недостатках в сфере здравоохранения. Горячая линия работает в Генпрокуратуре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Возможность сообщить о нарушениях при оказании медицинских услуг и недостатках в сфере здравоохранения. Горячая линия работает в Генпрокуратуре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Она создана для проверки работы системы Минздрава. Звонить можно по вторникам и четвергам с 10 до 12 часов. Проверки проходят все учреждения здравоохранения. На горячую линию можно сообщить о нарушениях.
Дмитрий Брылев, официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси:
Гражданам предоставлена возможность сообщить о нарушениях при оказании медицинской помощи и иных недостатках в сфере здравоохранения. Напоминаем, что горячая линия Генеральной прокуратуры работает до 30 сентября.
Горячая линия – это часть комплекса проверочных мероприятий по обеспечению законности, защите государственных интересов и прав граждан, проводимых по поручению главы государства.