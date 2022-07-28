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Петришенко на фабрике фортепиано: «Дети будут заниматься на наших инструментах»

28 июля 2022 13:31
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Новости Беларуси. Белорусские музыкальные школы будут полностью обеспечены пианино отечественного производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом убедился вице-премьер Игорь Петришенко, посетив минскую фабрику фортепиано.  

Петришенко на фабрике фортепиано: «Дети будут заниматься на наших инструментах»-1

По поручению главы государства в нашей стране возобновилось производство фортепиано. С 2018 года фабрика выпускает музыкальные инструменты под названием «Беларусь». Она пришла на смену знаменитой борисовской фабрике, которая ранее была упразднена.  

Петришенко на фабрике фортепиано: «Дети будут заниматься на наших инструментах»-4

Сейчас наши фортепиано котируются как качественные инструменты ручной работы. За весь период эксплуатации новых инструментов, поставленных в учреждения культуры и образования Беларуси, ни одного нарекания не было.  

Петришенко на фабрике фортепиано: «Дети будут заниматься на наших инструментах»-7

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:  
Это фактически фабрика возрожденная, с теми специалистами, точечно подготовленными, очень профессиональными, которые имеют свои секреты в настройке и выпуске этих инструментов, что, собственно, и позволяет нам конкурировать как в Российской Федерации, так и в Китайской Народной Республике. Мы надеемся, что наши талантливые дети будут заниматься на наших инструментах и дальше прославлять культурную составляющую нашей страны.  

Петришенко на фабрике фортепиано: «Дети будут заниматься на наших инструментах»-10

Что касается экспорта, то, по словам вице-премьера, огромный потенциал для его развития в России. В дальнейшем планируется задействовать все меры финансовой поддержки белорусских экспортеров для поставки на рынки, где эти товары востребованы.  

# Предприятия Беларуси # общество # Игорь Петришенко # Фотофакт

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