Петришенко на фабрике фортепиано: «Дети будут заниматься на наших инструментах»

Новости Беларуси. Белорусские музыкальные школы будут полностью обеспечены пианино отечественного производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом убедился вице-премьер Игорь Петришенко, посетив минскую фабрику фортепиано.

По поручению главы государства в нашей стране возобновилось производство фортепиано. С 2018 года фабрика выпускает музыкальные инструменты под названием «Беларусь». Она пришла на смену знаменитой борисовской фабрике, которая ранее была упразднена.

Сейчас наши фортепиано котируются как качественные инструменты ручной работы. За весь период эксплуатации новых инструментов, поставленных в учреждения культуры и образования Беларуси, ни одного нарекания не было.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Это фактически фабрика возрожденная, с теми специалистами, точечно подготовленными, очень профессиональными, которые имеют свои секреты в настройке и выпуске этих инструментов, что, собственно, и позволяет нам конкурировать как в Российской Федерации, так и в Китайской Народной Республике. Мы надеемся, что наши талантливые дети будут заниматься на наших инструментах и дальше прославлять культурную составляющую нашей страны.