Вскрывали дверь, спасали котёнка и человеческую жизнь. Приходилось ли минчанам обращаться в МЧС?

Ради жизней и в огонь, и в воду, и с парашютом в любое время суток. Взбираться на высотку и опускаться в колодцы, доставать из искореженных авто и полыхающих зданий. Храбрость и отвагу спасателей мы воспринимаем как должное, но если мы попадаем в беду, то первыми нам на помощь приходят работники МЧС. Именно тот самый номер «101» мы знаем с самого юного возраста. Какие они, горячие будни спасателей? Почему участились случаи утоплений? Все о нашей с вами безопасности рассказали в программе «Большой город».

Илона Волынец, СТВ:

Стоит спросить у минчан, приходилось ли им обращаться к спасателям за помощью.

– Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, бывали в вашей жизни ситуации, когда доводилось обращаться в службу МЧС?

– Случай был на днях, мне рассказали на даче. У женщины отец – инвалид, она пришла домой, а он полез один в ванну мыться и упал, и она не знала, что делать. В скорой помощи как-то отказались. И потом ей подсказали, она позвонила в службу МЧС, приехали парни, четыре крепких парня пришли, помогли. Она была очень благодарна, не ожидала, что МЧС может такую помощь оказать. Казалось, что только пожары.

– Нет, к счастью, не приходилось.

– Нет, не приходилось.

– Не было.

– Слава богу, нет.

– Нет.

– Вскрывали квартиру через балкон на пятом этаже, а к одному знакомому приезжали и снимали кота с дерева.