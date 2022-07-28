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Вскрывали дверь, спасали котёнка и человеческую жизнь. Приходилось ли минчанам обращаться в МЧС?

28 июля 2022 13:25
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Ради жизней и в огонь, и в воду, и с парашютом в любое время суток. Взбираться на высотку и опускаться в колодцы, доставать из искореженных авто и полыхающих зданий. Храбрость и отвагу спасателей мы воспринимаем как должное, но если мы попадаем в беду, то первыми нам на помощь приходят работники МЧС. Именно тот самый номер «101» мы знаем с самого юного возраста. Какие они, горячие будни спасателей? Почему участились случаи утоплений? Все о нашей с вами безопасности рассказали в программе «Большой город».  

Вскрывали дверь, спасали котёнка и человеческую жизнь. Приходилось ли минчанам обращаться в МЧС?-1

Илона Волынец, СТВ:  
Стоит спросить у минчан, приходилось ли им обращаться к спасателям за помощью.  

Вскрывали дверь, спасали котёнка и человеческую жизнь. Приходилось ли минчанам обращаться в МЧС?-4

Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, бывали в вашей жизни ситуации, когда доводилось обращаться в службу МЧС?  
– Случай был на днях, мне рассказали на даче. У женщины отец – инвалид, она пришла домой, а он полез один в ванну мыться и упал, и она не знала, что делать. В скорой помощи как-то отказались. И потом ей подсказали, она позвонила в службу МЧС, приехали парни, четыре крепких парня пришли, помогли. Она была очень благодарна, не ожидала, что МЧС может такую помощь оказать. Казалось, что только пожары.  

Вскрывали дверь, спасали котёнка и человеческую жизнь. Приходилось ли минчанам обращаться в МЧС?-7

– Нет, к счастью, не приходилось.  

Вскрывали дверь, спасали котёнка и человеческую жизнь. Приходилось ли минчанам обращаться в МЧС?-10

– Нет, не приходилось.  

Вскрывали дверь, спасали котёнка и человеческую жизнь. Приходилось ли минчанам обращаться в МЧС?-13

– Не было.  

Вскрывали дверь, спасали котёнка и человеческую жизнь. Приходилось ли минчанам обращаться в МЧС?-16

– Слава богу, нет.  

Вскрывали дверь, спасали котёнка и человеческую жизнь. Приходилось ли минчанам обращаться в МЧС?-19

– Нет.  

Вскрывали дверь, спасали котёнка и человеческую жизнь. Приходилось ли минчанам обращаться в МЧС?-22

– Вскрывали квартиру через балкон на пятом этаже, а к одному знакомому приезжали и снимали кота с дерева.  

Вскрывали дверь, спасали котёнка и человеческую жизнь. Приходилось ли минчанам обращаться в МЧС?-25

– Пока еще не бывало, и на том спасибо.  

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# Опрос # общество # Илона Волынец # Карина Верховцева # Фотофакт

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