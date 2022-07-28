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Митрополит Вениамин: «Наш народ сохранил веру, которая помогала преодолевать различные трудности»

28 июля 2022 11:13
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Новости Беларуси. Заславль масштабно отмечает 1030-летие православия на белорусских землях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Митрополит Вениамин: «Наш народ сохранил веру, которая помогала преодолевать различные трудности»-1

Один из самых древних городов Беларуси неслучайно подхватил череду торжеств в честь знаменательной даты. 28 июля в православном календаре День памяти равноапостольного святого князя Владимира – крестителя Руси. Именно он и основал Заславль, назвав его в честь своего сына Изяслава. Сотни паломников устремились 28 июля к стенам заславского кафедрального собора. Под открытым небом здесь прошла литургия. Возглавил праздничную службу митрополит Вениамин.  

Митрополит Вениамин: «Наш народ сохранил веру, которая помогала преодолевать различные трудности»-4

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:  
История многому учит, и в этот период жизни много было радостных и печальных моментов. Главное, что наш народ сохранил веру, которая помогала преодолевать различные трудности. Важно то, что вера сохранилась, пройдя через горнило испытаний. И были периоды, казалось, что совсем угаснет вера православная в нашем народе. Но потом опять она возрождалась.  

Митрополит Вениамин: «Наш народ сохранил веру, которая помогала преодолевать различные трудности»-7

Весь день в городе будут работать ярмарки и мастер-классы. Вечером на центральной площади состоится большой праздничный концерт духовной музыки. 26 августа торжества в честь юбилея продолжатся в столице – праздничным богослужением в честь Минской иконы Божией Матери.  

# Православные в Беларуси # общество # Митрополит Вениамин # Фотофакт

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