VR-очки и костюм обратной тактильности. Какие тренажёры используются для подготовки будущих спасателей?

Ради жизней и в огонь, и в воду, и с парашютом в любое время суток. Взбираться на высотку и опускаться в колодцы, доставать из искореженных авто и полыхающих зданий. Храбрость и отвагу спасателей мы воспринимаем как должное, но если мы попадаем в беду, то первыми нам на помощь приходят работники МЧС. Именно тот самый номер «101» мы знаем с самого юного возраста. Какие они, горячие будни спасателей? Почему участились случаи утоплений? Все о нашей с вами безопасности рассказали в программе «Большой город».

Кристина Сущеня, СТВ:

Курсанты Университета гражданской защиты МЧС вместе со своими единомышленниками разработали тренажер для подготовки спасателей и выиграли в конкурсе «100 идей для Беларуси». Рассказывайте, в чем суть.

Игорь Гусаров, курсант 3-го курса факультета предупреждения и ликвидации ЧС ГУО «Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»:

Проект называется «Верс», он представляет собой костюм, состоящий из VR-очков, костюма обратной тактильной связи, портативного компьютера и контроллеров. В куртке расположены 34 датчика, в ногах – 24. VR-очки позволяют нам видеть виртуальный мир, мы можем видеть все, что происходит в виртуальном мире, например, как горит огонь. Кристина Сущеня:

То есть можно отрабатывать навыки, как спасать людей в сложных ситуациях? Игорь Гусаров:

Да. Кристина Сущеня:

А в каких конкретно?

Игорь Гусаров:

Это тушение квартиры. Обучающийся изначально появляется в коридоре, далее ему необходимо пройти в квартиру, найти пострадавшего, вытащить его, найти очаг горения и потушить его. Илона Волынец, СТВ:

Что определяют датчики? Игорь Гусаров:

Датчики нам нужны для обратной тактильной связи. Они позволяют ощущать обучающемуся удары электрического тока, воздействие температуры. Если обучающийся зайдет в огонь, то костюм начнет нагреваться. Если обучающийся будет тушить включенный электрический прибор, то его будет бить электрическим током. Это способствует более быстрому усвоению практических навыков. Кристина Сущеня:

А сейчас это часто используется при подготовке спасателей? Игорь Гусаров:

В данный момент костюм находится на этапе опытной разработки. Тренажер необходим, чтобы у обучающихся был выработан алгоритм действий перед тем, как идти уже на полигон, чтобы они знали, что нужно делать, чтобы не получить травму.