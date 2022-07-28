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VR-очки и костюм обратной тактильности. Какие тренажёры используются для подготовки будущих спасателей?

28 июля 2022 13:29
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Ради жизней и в огонь, и в воду, и с парашютом в любое время суток. Взбираться на высотку и опускаться в колодцы, доставать из искореженных авто и полыхающих зданий. Храбрость и отвагу спасателей мы воспринимаем как должное, но если мы попадаем в беду, то первыми нам на помощь приходят работники МЧС. Именно тот самый номер «101» мы знаем с самого юного возраста. Какие они, горячие будни спасателей? Почему участились случаи утоплений? Все о нашей с вами безопасности рассказали в программе «Большой город».   

VR-очки и костюм обратной тактильности. Какие тренажёры используются для подготовки будущих спасателей?-1

Кристина Сущеня, СТВ:  
Курсанты Университета гражданской защиты МЧС вместе со своими единомышленниками разработали тренажер для подготовки спасателей и выиграли в конкурсе «100 идей для Беларуси». Рассказывайте, в чем суть.  

VR-очки и костюм обратной тактильности. Какие тренажёры используются для подготовки будущих спасателей?-4

Игорь Гусаров, курсант 3-го курса факультета предупреждения и ликвидации ЧС ГУО «Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»:  
Проект называется «Верс», он представляет собой костюм, состоящий из VR-очков, костюма обратной тактильной связи, портативного компьютера и контроллеров. В куртке расположены 34 датчика, в ногах – 24. VR-очки позволяют нам видеть виртуальный мир, мы можем видеть все, что происходит в виртуальном мире, например, как горит огонь.  

Кристина Сущеня:  
То есть можно отрабатывать навыки, как спасать людей в сложных ситуациях?  

Игорь Гусаров:  
Да.  

Кристина Сущеня:  
А в каких конкретно?  

VR-очки и костюм обратной тактильности. Какие тренажёры используются для подготовки будущих спасателей?-7

Игорь Гусаров:  
Это тушение квартиры. Обучающийся изначально появляется в коридоре, далее ему необходимо пройти в квартиру, найти пострадавшего, вытащить его, найти очаг горения и потушить его.  

Илона Волынец, СТВ:  
Что определяют датчики?  

Игорь Гусаров:  
Датчики нам нужны для обратной тактильной связи. Они позволяют ощущать обучающемуся удары электрического тока, воздействие температуры. Если обучающийся зайдет в огонь, то костюм начнет нагреваться. Если обучающийся будет тушить включенный электрический прибор, то его будет бить электрическим током. Это способствует более быстрому усвоению практических навыков.  

Кристина Сущеня:  
А сейчас это часто используется при подготовке спасателей?  

Игорь Гусаров:  
В данный момент костюм находится на этапе опытной разработки. Тренажер необходим, чтобы у обучающихся был выработан алгоритм действий перед тем, как идти уже на полигон, чтобы они знали, что нужно делать, чтобы не получить травму.  

VR-очки и костюм обратной тактильности. Какие тренажёры используются для подготовки будущих спасателей?-10

Кристина Сущеня:  
Почему вы выбрали столь опасную профессию?  

Игорь Гусаров:  
Потому что хотел помогать людям, в трудную минуту прийти первым на помощь.  

Илона Волынец:  
В университете ничего похожего нет? У вас нет возможности тренироваться таким образом?  

Игорь Гусаров:  
На данный момент такой возможности нет, но она появится в начале следующего учебного года, и это будет этот костюм.  

Илона Волынец:  
Благодаря вашей разработке?  

Игорь Гусаров:  
Благодаря нашей разработке.  

Вскрывали дверь, спасали котенка и человеческую жизнь. Приходилось ли минчанам обращаться в МЧС? Подробности здесь.  

# МЧС Беларуси # общество # Кристина Сущеня # Илона Волынец # Игорь Гусаров # Фотофакт

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