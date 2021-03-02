Высадят 38 тысяч кустарников и 2 миллиона цветов. В «Минскзеленстрое» рассказали, как готовятся к новому сезону

Новости Беларуси. Зелени много не бывает, тем более в мегаполисе. В 2021 году столичные озеленители планируют высадить почти 12,5 тысяч деревьев и 38 тысяч кустарников, а еще два миллиона летних цветов. Считай, каждому жителю по растению. Большой город украсят еще больше цветочных композиций – именно ваш двор может преобразиться до неузнаваемости, причем есть возможность выбрать породу дерева или кустарника, который хотелось бы видеть из окна. В этом поможет проект «Зеленый двор вместе». Мы напомним, в чем суть этой инициативы, а еще расскажем, какие цветочные новинки появятся в столице этой весной и в чем секрет идеальных городских клумб. И, наконец, совет от профессионала – какие цветы посадить на даче в этом сезоне. В студии «Большого города» Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству предприятия «Минскзеленстрой». Илона Волынец, ведущая:

Мы можем попрощаться с календарной зимой. Будем надеяться, что морозы к нам уже не вернутся и мы сможем смело думать про благоустройство, про зелень, цветы, как выехать на дачу и там заниматься чем-то полезным. Можно ли говорить о том, что у работников «Зеленстроя» сейчас начинается горячая пора?

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой»:

Эта пора, наверное, у нас никогда и не заканчивается, потому что в этом году и зима была снежная, было много работы на объектах, а с приходом весны появляются дополнительные объемы. Вытаивают «подснежники» – тот мусор, который появляется на объектах за зимний период. Это и брошенные окурки, и другой мусор, который, вытаивая, не украшает нашу столицу. Основная задача сейчас – убрать газоны от соли, которая применялась на объектах, чтобы убрать скользкость. Кроме того, мы работаем с тем, чтобы защитить наши растения от неблагоприятных условий. В первую очередь, сейчас период, когда нужно защитить хвойные от солнечных ожогов, когда еще холодно, в ночные часы. Начинается весна – припекает солнышко, и растения еще не понимают – вверху кроне жарко, а корням еще холодно, и верхняя часть растений может повредиться солнечными лучами, поэтому надо сделать защиту, укрыть спанбондом, другими материалами, и эту работу мы выполняем на своих объектах, но рекомендуем выполнить и дачникам на своих территориях. Хвойные, которые боятся солнечных ожогов, на ярких солнечных местах нужно прикрыть. Илона Волынец:

Какие планы? Сколько будем высаживать деревьев, сколько цветов появится?

Анжелика Пузанкова:

Если мы говорим про подготовку, сегодня у нас запланировано к высадке около 12 тысяч деревьев и 37 тысяч кустарников, но это наши первоочередные планы – то, что мы планируем выполнять на озеленении минских улиц, на минской кольцевой продолжить создавать акценты из красиво цветущих кустарников. Что касается цветов, это около двух миллионов, в том числе в этом году продолжится выполнение работ по высадке многолетних растений, которые уменьшают количество летней цветущей рассады, при этом площадь цветников не уменьшается. Если нам нужно будет на какую-то площадь высадить около 150 тысяч летних растений, то для многолетников достаточно будет 12-15-ти. Илона Волынец:

А как распределяются эти тысячи цветов, кустарников и деревьев? Между администрациями? К вам поступают какие-то запросы, чтобы все было по-честному, чтобы ни один из районов не обидеть?

Анжелика Пузанкова:

Чтобы понимать, что мы будем высаживать в следующем году, эта работа начинается уже в летний период. Одновременно с высадкой растений мы начинаем думать на будущий сезон, что мы хотим здесь видеть, что поменять, какие композиции будут создаваться. Для этого в летний период, перед тем как высаживать, разрабатывается проектное решение. Под них делается эскиз, по нему рассчитывается необходимое количество цветочной рассады. Чтобы определить, в каких точках, объезжается каждый район, выделяются точечные места, где будет проводиться высадка, она согласовывается и с подземными коммуникациями, с планами работ, чтобы там не было застройки, чтобы это было место, предназначенное именно для цветочного оформления. Затем, на основании подобранного ассортимента, делается заявка на проведение тендера, закупается посадочный материал. Как только оттает снег, первая высадка – это виола, которая не боится заморозков. Такие работы планируются, начиная где-то с 26 апреля. А дальше, как уходит угроза заморозков, высаживаются остальные растения, в том числе и многолетние.

Илона Волынец:

У вас есть в городе любимые места, которые оформляли ваши сотрудники? Может быть, какие-то цветочные композиции, где вы проезжаете и глаз радуется? Анжелика Пузанкова:

В преддверии Европейских игр мы высадили на территории у гостиницы «Беларусь» лабиринт из хвойных растений в виде карты Республики Беларусь. Он уже достаточно хорошо прижился. Сегодня дети там теряются, ходят, ищут выходы, но в течение времени, когда туи еще чуть-чуть подрастут, думаю, что и взрослым можно будет заблудиться, гуляя по этому лабиринту. Это один из моментов в Минске, который мне нравится. Илона Волынец:

Вы каждый год стараетесь экспериментировать. Будут ли какие-то новинки в этом году? Может быть, какие-то новые сорта?