«Растения любят, чтобы за ними ухаживали». В какое время сажать плодовые деревья, и какие цветы выбрать для дачной клумбы?

Новости Беларуси. Гость программы «Большой город» – Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству предприятия «Минскзеленстрой». Илона Волынец, ведущая:

Вот-вот начнется дачный сезон. Дайте дельный совет, какие сорта стоит приобрести? Конечно, и ленивым дачникам хочется цветов, чтобы один раз высадил – и они цвели все лето до поздней осени и радовали глаз. Существуют такие?

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой»:

К сожалению, я в этом плане не порадую, потому что растения любят, чтобы за ними ухаживали. Если уделяешь внимание, тогда растение благоухает. Такого не бывает, что один раз посадил и забыл. Это, наверное, только искусственные растения. А из рекомендаций: я считаю, что в последние годы селекция дала нам много разных форм растений, которые продолжительно цветут, в том числе и эхинацея, которая полезна, очень много разновидностей, это ромашковое растение. Также можно рассматривать хризантемы разных видов, у них тоже разные сроки цветения, они не очень прихотливы в уходе, но при этом радуют глаз и создают большие массивы природного характера, не искусственно выведены. Не надо забывать про розы – это тоже растение, которое цветет в течение всего сезона. Можно и букет, и композицию составить, но придется поухаживать. Илона Волынец:

Учитывая вашу специфику работы, что у вас на подоконнике? Анжелика Пузанкова:

У меня оранжерея на подоконнике, потому что я не могу пройти равнодушно мимо растений. Я за ними ухаживаю, я их выхаживаю. Даже если у кого-то что-то пропало, я их забираю и реанимирую. В принципе, я, как говорят, любишь всех животных, любишь все растения и люблю всех детей. Не бывает ни вредного, ни плохого.

Илона Волынец:

Что, на ваш взгляд, должно быть на дачном участке? Анжелика Пузанкова:

Как обычно, это должны быть яблони, вишни, которые красиво цветут в весенний период и потом радуют плодами. Илона Волынец:

А когда их лучше высаживать? Осенью или весной? Анжелика Пузанкова:

Надо обращаться к заводчикам. Если мы говорим про абрикосы, персики, то их лучше высаживать весной, потому что они могут вымерзнуть с осени до весны. Они более капризны, и рекомендация такая: эти растения лучше высаживать в весенний период. Но они очень рано зацветают – надо успеть уловить этот момент, когда можно: до момента набухания бутонов. Как только бутон распустился, то растение будет болеть больше. Есть вероятность, что может и не совсем прижиться. А яблони и груши можно высаживать и в осенний, и в весенний период – разницы нет. Я считаю, что у нас в селекциях сейчас разработано много сортов голубики, тоже актуально и для здоровья.