В Минске появится новый розарий. Каким он будет, и где высадят цветы?

Новости Беларуси. Разбить еще один розарий планируют в столице в 2021 году. Появится он со стороны парка Янки Купалы. Где еще поселится королева цветов, и насколько она капризна? Об этом и многом другом говорим в студии «Большого города» с Анжеликой Пузанковой, руководителем службы по благоустройству предприятия «Минскзеленстрой».

Илона Волынец, ведущая:

Появилась информация о том, что в этом году планируется очередной розарий. Расскажите, каким он будет?