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В Минске появится новый розарий. Каким он будет, и где высадят цветы?

01 марта 2021 15:23
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Новости Беларуси. Разбить еще один розарий планируют в столице в 2021 году. Появится он со стороны парка Янки Купалы. Где еще поселится королева цветов, и насколько она капризна? Об этом и многом другом говорим в студии «Большого города» с Анжеликой Пузанковой, руководителем службы по благоустройству предприятия «Минскзеленстрой».

Илона Волынец, ведущая:
Появилась информация о том, что в этом году планируется очередной розарий. Расскажите, каким он будет?

В Минске появится новый розарий. Каким он будет, и где высадят цветы?-1

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой»:
Мы в прошлом году высадили на территории возле цирка миксбордер из роз, шалфея и спиреи, которая имеет маленькую форму. Он порадовал нас, показал, что устойчив, на него не влияет близкое расположение улицы, и мы решили продолжить эту традицию. Вдоль парка Янки Купалы в этом году высадим аналогичный миксбордер и добавим роз на библиотеке, площади Независимости, по территории парков.

Илона Волынец:
Насколько капризная и прихотливая роза?

В Минске появится новый розарий. Каким он будет, и где высадят цветы?-4

Анжелика Пузанкова:
Что касается города, здесь необходимо прилагать больше усилий, чтобы ее сохранить. Это внесение биогумуса, подкормки, борьба с болезнями, вредителями, нельзя допускать, чтобы образовывались пятнистости это большая проблема для роз. Но когда мы подбираем посадочный материал, мы изначально общаемся с теми производителями, которые выпускают розы, чтобы понимать, насколько они устойчивы к городским условиям, к болезням, вредителям, засолению.

«Растения любят, чтобы за ними ухаживали». В какое время сажать плодовые деревья, и какие цветы выбрать для дачной клумбы? (подробности здесь).

# Озеленение # общество # Анжелика Пузанкова # Илона Волынец # Фотофакт

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