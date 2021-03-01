В Минске появится новый розарий. Каким он будет, и где высадят цветы?
Новости Беларуси. Разбить еще один розарий планируют в столице в 2021 году. Появится он со стороны парка Янки Купалы. Где еще поселится королева цветов, и насколько она капризна? Об этом и многом другом говорим в студии «Большого города» с Анжеликой Пузанковой, руководителем службы по благоустройству предприятия «Минскзеленстрой».
Илона Волынец, ведущая:
Появилась информация о том, что в этом году планируется очередной розарий. Расскажите, каким он будет?
Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой»:
Мы в прошлом году высадили на территории возле цирка миксбордер из роз, шалфея и спиреи, которая имеет маленькую форму. Он порадовал нас, показал, что устойчив, на него не влияет близкое расположение улицы, и мы решили продолжить эту традицию. Вдоль парка Янки Купалы в этом году высадим аналогичный миксбордер и добавим роз на библиотеке, площади Независимости, по территории парков.
Илона Волынец:
Насколько капризная и прихотливая роза?
Анжелика Пузанкова:
Что касается города, здесь необходимо прилагать больше усилий, чтобы ее сохранить. Это внесение биогумуса, подкормки, борьба с болезнями, вредителями, нельзя допускать, чтобы образовывались пятнистости – это большая проблема для роз. Но когда мы подбираем посадочный материал, мы изначально общаемся с теми производителями, которые выпускают розы, чтобы понимать, насколько они устойчивы к городским условиям, к болезням, вредителям, засолению.
«Растения любят, чтобы за ними ухаживали». В какое время сажать плодовые деревья, и какие цветы выбрать для дачной клумбы? (подробности здесь).