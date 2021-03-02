«Один в поле не воин, это команда». Кто эти люди, которые содержат столичные клумбы в идеальном состоянии?

Новости Беларуси. В центре Минска появится дубовый сквер. Заложить его планируют в апреле 2021 года на улице Ленина. Выбор пал на краснолистный дуб. Порода благородная, похожую аллею в 2020 году посадили на проспекте Рокоссовского. Все 75 саженцев прижились, что случается редко. Кстати, живут дубы до 200 лет. Какие еще планы у столичных озеленителей, и какие сорта лучше всего чувствуют себя на городских улицах? Об этом и не только говорим в студии «Большого города» с Анжеликой Пузанковой, руководителем службы по благоустройству предприятия «Минскзеленстрой». Илона Волынец, ведущая:

Мы все гордимся нашей столицей, и иностранцы постоянно говорят о том, что Минск – это чистый и красивый город. Расскажите, в чем секрет идеальной городской клумбы? Дело в семенах, уходе, удобрениях?

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой»:

Как и любые цветочные культуры, они требуют постоянного внимания. Если правильно подобран посадочный материал, обеспечен достаточный уход, полив, подкормки, тогда клумба благоухает. Опять же, надо подбирать растения с учетом инсоляции, сколько там солнечного цвета. Если очень активное, яркое солнце, должно быть растение, которое выдерживает это, потому что теневыносливые растения на солнце будут засыхать и погибать. Если знать все биологические особенности и правила содержания, клумба будет радовать на протяжении всего сезона. Илона Волынец:

Но эти нюансы нужно знать. Расскажите, кто работает с вами в команде? Нет ли проблем с кадрами?