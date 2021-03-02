«Один в поле не воин, это команда». Кто эти люди, которые содержат столичные клумбы в идеальном состоянии?
Новости Беларуси. В центре Минска появится дубовый сквер. Заложить его планируют в апреле 2021 года на улице Ленина. Выбор пал на краснолистный дуб. Порода благородная, похожую аллею в 2020 году посадили на проспекте Рокоссовского. Все 75 саженцев прижились, что случается редко. Кстати, живут дубы до 200 лет. Какие еще планы у столичных озеленителей, и какие сорта лучше всего чувствуют себя на городских улицах? Об этом и не только говорим в студии «Большого города» с Анжеликой Пузанковой, руководителем службы по благоустройству предприятия «Минскзеленстрой».
Илона Волынец, ведущая:
Мы все гордимся нашей столицей, и иностранцы постоянно говорят о том, что Минск – это чистый и красивый город. Расскажите, в чем секрет идеальной городской клумбы? Дело в семенах, уходе, удобрениях?
Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой»:
Как и любые цветочные культуры, они требуют постоянного внимания. Если правильно подобран посадочный материал, обеспечен достаточный уход, полив, подкормки, тогда клумба благоухает. Опять же, надо подбирать растения с учетом инсоляции, сколько там солнечного цвета. Если очень активное, яркое солнце, должно быть растение, которое выдерживает это, потому что теневыносливые растения на солнце будут засыхать и погибать. Если знать все биологические особенности и правила содержания, клумба будет радовать на протяжении всего сезона.
Илона Волынец:
Но эти нюансы нужно знать. Расскажите, кто работает с вами в команде? Нет ли проблем с кадрами?
Анжелика Пузанкова:
Один в поле не воин, это команда. Это наша агрохимическая лаборатория, которая исследует эти растения и выдает рекомендации, чего им не хватает, если они заболели – чем их полечить. Растения необходимо правильно посадить – это золотые ручки наших рабочих. За растением нужно ухаживать – рабочие, которые поливают, водители, которые привозят воду. Подбирается состав препаратов, которыми необходимо покормить цветы, каждую неделю растение должно получить вкусное питание, чтобы оно хорошо себя чувствовало и росло. Работает и служба снабжения, которая закупает эти препараты, и специалисты, которые выдают рекомендации, как правильно. Но чтобы сам цветник высадить, необходимо нарисовать эту картинку – как подобрать растения, как их правильно посадить – это уже инженеры садово-паркового хозяйства, которые рисуют эти проекты, выдают их на-гора, защищают и потом контролируют на объекте, как правильно оно высажено, помогают разбивать это все.
«Растения любят, чтобы за ними ухаживали». В какое время сажать плодовые деревья, и какие цветы выбрать для дачной клумбы? Подробности далее.