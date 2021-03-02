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«Один в поле не воин, это команда». Кто эти люди, которые содержат столичные клумбы в идеальном состоянии?

02 марта 2021 12:30
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Новости Беларуси. В центре Минска появится дубовый сквер. Заложить его планируют в апреле 2021 года на улице Ленина. Выбор пал на краснолистный дуб. Порода благородная, похожую аллею в 2020 году посадили на проспекте Рокоссовского. Все 75 саженцев прижились, что случается редко. Кстати, живут дубы до 200 лет. Какие еще планы у столичных озеленителей, и какие сорта лучше всего чувствуют себя на городских улицах? Об этом и не только говорим в студии «Большого города» с Анжеликой Пузанковой, руководителем службы по благоустройству предприятия «Минскзеленстрой».

Илона Волынец, ведущая:
Мы все гордимся нашей столицей, и иностранцы постоянно говорят о том, что Минск это чистый и красивый город. Расскажите, в чем секрет идеальной городской клумбы? Дело в семенах, уходе, удобрениях?

«Один в поле не воин, это команда». Кто эти люди, которые содержат столичные клумбы в идеальном состоянии?-1

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой»:
Как и любые цветочные культуры, они требуют постоянного внимания. Если правильно подобран посадочный материал, обеспечен достаточный уход, полив, подкормки, тогда клумба благоухает. Опять же, надо подбирать растения с учетом инсоляции, сколько там солнечного цвета. Если очень активное, яркое солнце, должно быть растение, которое выдерживает это, потому что теневыносливые растения на солнце будут засыхать и погибать. Если знать все биологические особенности и правила содержания, клумба будет радовать на протяжении всего сезона.

Илона Волынец:
Но эти нюансы нужно знать. Расскажите, кто работает с вами в команде? Нет ли проблем с кадрами?

«Один в поле не воин, это команда». Кто эти люди, которые содержат столичные клумбы в идеальном состоянии?-4

Анжелика Пузанкова:
Один в поле не воин, это команда. Это наша агрохимическая лаборатория, которая исследует эти растения и выдает рекомендации, чего им не хватает, если они заболели чем их полечить. Растения необходимо правильно посадить это золотые ручки наших рабочих. За растением нужно ухаживать рабочие, которые поливают, водители, которые привозят воду. Подбирается состав препаратов, которыми необходимо покормить цветы, каждую неделю растение должно получить вкусное питание, чтобы оно хорошо себя чувствовало и росло. Работает и служба снабжения, которая закупает эти препараты, и специалисты, которые выдают рекомендации, как правильно. Но чтобы сам цветник высадить, необходимо нарисовать эту картинку как подобрать растения, как их правильно посадить это уже инженеры садово-паркового хозяйства, которые рисуют эти проекты, выдают их на-гора, защищают и потом контролируют на объекте, как правильно оно высажено, помогают разбивать это все.

«Растения любят, чтобы за ними ухаживали». В какое время сажать плодовые деревья, и какие цветы выбрать для дачной клумбы? Подробности далее.

# Озеленение # общество # Анжелика Пузанкова # Илона Волынец # Фотофакт

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