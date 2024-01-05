«Выпустили группу тотально незрячих программистов». Рассказываем о колледже цифровых технологий
Мы все привыкли, что Беларусь – это IT-страна. Высокие технологии для нас не в новинку. Также мы знаем, что Беларусь богата своими талантами. Как это все соединяется вместе?
Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Анастасия Берговина, преподаватель Минского государственного колледжа цифровых технологий и Георгий Козел, директор Минского государственного колледжа цифровых технологий.
Анастасия Берговина, преподаватель Минского государственного колледжа цифровых технологий:
Я являюсь руководителем клуба инклюзивного творчества в колледже цифровых технологий. В клубе занимаются ребята с нарушением зрения, слуха и ребята из обычных групп. В клубе проходят разные занятия, упражнения с тренингами, совместные проекты. Большая часть наших занятий направлена на экскурсии, посещение различных музеев, так как ребятам с ограниченными возможностями необходимо адаптироваться к этому миру и представлять, куда они выйдут после обучения.
Георгий Козел, директор Минского государственного колледжа цифровых технологий:
Идея обучать особенных деток принадлежит моему предшественнику Валерию Михайловичу Хасину. 18 лет назад он начал с первой группы ребят с нарушением зрения, слуха. Сейчас мы обучаем 18-й год таких деток. Мы обучаем практически все категории, это и ребята с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением речи, слуха, тотально незрячие. Предметом гордости нашей страны является то, что мы выпустили впервые в 2023 году группу тотально незрячих программистов.
Подробности в видео.