«Выпустили группу тотально незрячих программистов». Рассказываем о колледже цифровых технологий

Мы все привыкли, что Беларусь – это IT-страна. Высокие технологии для нас не в новинку. Также мы знаем, что Беларусь богата своими талантами. Как это все соединяется вместе? Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Анастасия Берговина, преподаватель Минского государственного колледжа цифровых технологий и Георгий Козел, директор Минского государственного колледжа цифровых технологий.

Анастасия Берговина, преподаватель Минского государственного колледжа цифровых технологий:

Я являюсь руководителем клуба инклюзивного творчества в колледже цифровых технологий. В клубе занимаются ребята с нарушением зрения, слуха и ребята из обычных групп. В клубе проходят разные занятия, упражнения с тренингами, совместные проекты. Большая часть наших занятий направлена на экскурсии, посещение различных музеев, так как ребятам с ограниченными возможностями необходимо адаптироваться к этому миру и представлять, куда они выйдут после обучения.