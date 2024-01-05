Двух студентов нашли мертвыми в гараже в Горках

В городе Горки двое студентов были обнаружены мертвыми в арендованном гараже. Об этом сообщает Следственный комитет Беларуси.

Установлено, что за неделю до происшествия, они сняли гараж, где хотели покрасить машину.

По предварительной информации, накануне трагедии они отмечали удачную сдачу экзамена и пошли погулять, но в общежитие так и не вернулись. На следующий день друзья нашли их в автомобиле в гараже без признаков жизни. При этом отмечается, что местные жители слышали, как утром был заведен двигатель. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего.