Двух студентов нашли мертвыми в гараже в Горках

В городе Горки двое студентов были обнаружены мертвыми в арендованном гараже. Об этом сообщает Следственный комитет Беларуси.
В городе Горки двое студентов были обнаружены мертвыми в арендованном гараже. Об этом сообщает Следственный комитет Беларуси.
Фото: Следственный комитет Республики Беларусь
Установлено, что за неделю до происшествия, они сняли гараж, где хотели покрасить машину.
По предварительной информации, накануне трагедии они отмечали удачную сдачу экзамена и пошли погулять, но в общежитие так и не вернулись. На следующий день друзья нашли их в автомобиле в гараже без признаков жизни. При этом отмечается, что местные жители слышали, как утром был заведен двигатель. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего.