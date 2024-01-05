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Двух студентов нашли мертвыми в гараже в Горках

05 января 2024 08:33
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В городе Горки двое студентов были обнаружены мертвыми в арендованном гараже. Об этом сообщает Следственный комитет Беларуси.

Двух студентов нашли мертвыми в гараже в Горках-1

Фото: Следственный комитет Республики Беларусь

Установлено, что за неделю до происшествия, они сняли гараж, где хотели покрасить машину.

По предварительной информации, накануне трагедии они отмечали удачную сдачу экзамена и пошли погулять, но в общежитие так и не вернулись. На следующий день друзья нашли их в автомобиле в гараже без признаков жизни. При этом отмечается, что местные жители слышали, как утром был заведен двигатель. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего.

# Несчастный случай # общество

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