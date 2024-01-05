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В Беларуси представили электронную версию Национальной трофейной книги

05 января 2024 08:46
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Электронная версия Национальной трофейной книги представлена на сайте Белорусского общества охотников и рыболовов. Особенностью проекта стала открытость процесса заполнения ресурса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси представили электронную версию Национальной трофейной книги-1

После несложной процедуры регистрации в личном кабинете охотнику нужно создать заявку с данными о добыче. Ресурс автоматически рассчитает рейтинг как трофейщиков, так и лучших охотничьих хозяйств. При этом предусмотрен отдельный зачет только по трофеям, которые имеют категорию золотой медали. Год добычи значения не имеет. Электронная версия национальной трофейной книги – теперь единственный официальный источник такой информации в нашей стране.

# Охота и рыболовство # общество

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