В Беларуси представили электронную версию Национальной трофейной книги

После несложной процедуры регистрации в личном кабинете охотнику нужно создать заявку с данными о добыче. Ресурс автоматически рассчитает рейтинг как трофейщиков, так и лучших охотничьих хозяйств. При этом предусмотрен отдельный зачет только по трофеям, которые имеют категорию золотой медали. Год добычи значения не имеет. Электронная версия национальной трофейной книги – теперь единственный официальный источник такой информации в нашей стране.