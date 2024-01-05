Сборы по специальностям для военнослужащих проходят на полигоне «Уручье»

Александр Бублик, руководитель занятия:

Бойцы, военнослужащие могут повысить навыки в стрельбе из штатного стрелкового оружия. Проводятся занятия по тактической медицине, по военной топографии и занятия по тактике. Несколько учебных мест, стрельба из стрелкового оружия, из пулемета РПК, ПКМ, также снайперская винтовка. Особое внимание уделяется тактической медицине. Сегодня без профессиональных навыков в тактической медицине бойцам будет очень тяжело. Занятия проводятся со всеми военнослужащими всех периодов. Но для тех, кто у нас недавно был призван, конечно же, это первое их занятие. Поэтому им очень нравится, есть возможность интенсивно поработать, много пострелять. Сегодня мы работаем уверенно, много. Главное – отточить навыки.

Правила передвижения на поле боя, занятие огневых позиций и стрельба из разных положений – отличные навыки владения оружием показывают гвардейцы, несмотря на сложные погодные условия.