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Сборы по специальностям для военнослужащих проходят на полигоне «Уручье»

05 января 2024 09:16
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На полигоне «Уручье» проходят сборы по специальностям. Они организованы для военнослужащих 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сборы по специальностям для военнослужащих проходят на полигоне «Уручье»-1

Пулеметчики, снайперы и стрелки на учебных местах совершенствуют профессиональные навыки, закрепляют на практике знания по огневой подготовке.

Сборы по специальностям для военнослужащих проходят на полигоне «Уручье»-4

Александр Бублик, руководитель занятия:
Бойцы, военнослужащие могут повысить навыки в стрельбе из штатного стрелкового оружия. Проводятся занятия по тактической медицине, по военной топографии и занятия по тактике. Несколько учебных мест, стрельба из стрелкового оружия, из пулемета РПК, ПКМ, также снайперская винтовка. Особое внимание уделяется тактической медицине. Сегодня без профессиональных навыков в тактической медицине бойцам будет очень тяжело. Занятия проводятся со всеми военнослужащими всех периодов. Но для тех, кто у нас недавно был призван, конечно же, это первое их занятие. Поэтому им очень нравится, есть возможность интенсивно поработать, много пострелять. Сегодня мы работаем уверенно, много. Главное – отточить навыки.

Правила передвижения на поле боя, занятие огневых позиций и стрельба из разных положений – отличные навыки владения оружием показывают гвардейцы, несмотря на сложные погодные условия.

# Военные учения # общество # Александр Бублик

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