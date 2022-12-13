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Президент подписал Указ о присвоении ордена Матери

13 декабря 2022 16:13
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Новости Беларуси. Ордена Матери удостоены более 60 жительниц Брестской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областей. Указ подписал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент подписал Указ о присвоении ордена Матери-1

За рождение и воспитание пяти и более детей награды удостоены представительницы различных сфер деятельности. В их числе работницы предприятий агропромышленного комплекса и строительной отрасли, социальной защиты, организаций пищевой промышленности и торговли, учреждений образования, здравоохранения, религиозных объединений и домохозяйки.

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# Госнаграды # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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