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Централизованный экзамен пройдёт для 11-классников впервые. Как психологически подготовиться?

13 декабря 2022 16:09
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Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Марина Васько, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, и Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси.

Централизованный экзамен пройдёт для 11-классников впервые. Как психологически подготовиться?-1

Юлия Бешанова, ведущая:
Согласитесь, чисто психологически выпускникам было проще, когда экзамены принимали знакомые учителя. Как сейчас это будет, изменится? И как вам кажется, повлияет ли это в какой-то мере на результат экзаменов? Ведь это незнакомая обстановка, другие преподаватели будут принимать этот экзамен. Как к этому подготовиться?

ЦЭ будет на основе только школьной программы? Вот как изменится тестовая работа – подробности.

Централизованный экзамен пройдёт для 11-классников впервые. Как психологически подготовиться?-4

Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси:
Действительно, преподаватели будут другие, это будет комиссия, организовывающая централизованное тестирование. Но проверку не будут осуществлять преподаватели, находящие в аудитории. Проверка будет осуществляться через РИКЗ, она аналогична проверке тестов по ЦТ. То есть это независимая оценка, по сути. Там исключен какой-либо субъективизм. И поэтому ребята должны будут продемонстрировать тот объем знаний, которые они получили за этот период обучения.

Централизованный экзамен пройдёт для 11-классников впервые. Как психологически подготовиться?-7

Марина Васько, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В дополнение слов Ирины Анатольевны скажу: чтобы хорошо подготовиться к ЦЭ и к ЦТ, можно проходить систему репетиционного тестирования, которое проводится Министерством образования с октября по апрель следующего года. В принципе, позволит такая форма репетиционного тестирования вообще понять, что это за испытания. То есть в какой форме будет тестовая работа. Безусловно, это уменьшит фактор стресса во время проведения ЦЭ.

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# Образование в Беларуси # общество # Юлия Бешанова # Марина Васько # Фотофакт

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