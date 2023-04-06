Новую коллекцию школьной формы презентовали в Национальной школе красоты

Новости Беларуси. Стильно, комфортно и доступно. Новую коллекцию школьной одежды презентовали предприятия концерна «Беллегпром» на подиуме Национальной школы красоты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Производители заверили: выработан единый подход к форме. При этом дизайнеры обещают удивить даже самых юных модников и подчеркнуть индивидуальность каждого. Также в широком ассортименте представили ранцы и сумки. Особое внимание обуви, все необходимые стандарты соблюдены.

Наталия Мурашко, заместитель председателя концерна «Беллегпром»:

Все наши коллекции разработаны с учетом мнения представителей Министерства образования и Министерства торговли. В этом году мы обновили 70 % всех изделий. Планируем выпустить и запустить в производство более миллиона 200 изделий. И при необходимости и спросе со стороны населения и торговых организаций готовы увеличить эти объемы.