Республиканский турнир по настольному теннису «Кубок надежд» завершился в Могилёве

За опытом и наградами. Могилев принял республиканский турнир по настольному теннису «Кубок надежд». В соревнованиях участвовали те, кто делает первые шаги в этом виде спорта, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Возрастной ценз до 10 лет. Но некоторым теннисистам было еще меньше. Для мальчишек и девчонок данный старт – первый в жизни. Естественно, что ожидать искрометной игры не стоило. Гораздо важнее посмотреть на общий уровень подготовки юных атлетов. Их, к слову, набралось немало – более 120 человек.

Дмитрий Цыкунов, помощник председателя Белорусской федерации настольного тенниса:

Приятно и радует нас как организаторов, что участие принимают дети не только из специализированных школ, но также дети из физкультурно-спортивных клубов, ФОКов, ФОЦов, то есть где работают просто энтузиасты, но они уже тоже знают про наш турнир и привозят сюда своих детей.

Мне нужно собраться, быть в хорошей форме, хорошо размяться, и будешь много кого выигрывать. Я очень радуюсь, что я старался не зря на тренировках, и что я завоевал первое место.

Мне понравилось заниматься теннисом, и вот я начала, и мне понравилось дальше. Потом я начала ездить по соревнованиям, и у меня начало это получаться.