Республиканский турнир по настольному теннису «Кубок надежд» завершился в Могилёве

За опытом и наградами. Могилев принял республиканский турнир по настольному теннису «Кубок надежд». В соревнованиях участвовали те, кто делает первые шаги в этом виде спорта, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
За опытом и наградами. Могилев принял республиканский турнир по настольному теннису «Кубок надежд». В соревнованиях участвовали те, кто делает первые шаги в этом виде спорта, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Возрастной ценз до 10 лет. Но некоторым теннисистам было еще меньше. Для мальчишек и девчонок данный старт – первый в жизни. Естественно, что ожидать искрометной игры не стоило. Гораздо важнее посмотреть на общий уровень подготовки юных атлетов. Их, к слову, набралось немало – более 120 человек.
Дмитрий Цыкунов, помощник председателя Белорусской федерации настольного тенниса:
Приятно и радует нас как организаторов, что участие принимают дети не только из специализированных школ, но также дети из физкультурно-спортивных клубов, ФОКов, ФОЦов, то есть где работают просто энтузиасты, но они уже тоже знают про наш турнир и привозят сюда своих детей.
Мне нужно собраться, быть в хорошей форме, хорошо размяться, и будешь много кого выигрывать. Я очень радуюсь, что я старался не зря на тренировках, и что я завоевал первое место.
Мне понравилось заниматься теннисом, и вот я начала, и мне понравилось дальше. Потом я начала ездить по соревнованиям, и у меня начало это получаться.
Мы из Минска, я уже пятый год занимаюсь. Ну, как бы я пробовала разные виды спорта, но как-то настольный теннис больше всего понравился.
«Кубок надежд» – турнир традиционный. Он состоялся уже в четвертый раз. Партнером соревнований выступил Президентский спортивный клуб. Он предоставил участникам запоминающиеся призы. А также сделал атмосферу соревновательной, и при этом доброжелательной. Главной целью организаторов было показать детям прелесть настольного тенниса. Второй этап Кубка надежд состоится в октябре. Туда попадут по 16 сильнейших начинающих спортсменов из каждой возрастной категории.