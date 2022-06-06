Диалоговые площадки по теме геноцида белорусов будут проводить для студентов весь июнь

Новости Беларуси. Карательные операции и истории сожженных деревень. В Минском государственном колледже электроники состоялся диалог на тему геноцида белорусов во время Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На встрече собралось руководство прокуратуры Октябрьского района, профсоюзных и общественных организаций. Вместе с учащимися говорили о разрушенных и сожженных населенных пунктах, затронули трагедию Хатыни. Также обсудили ход расследования уголовного дела о геноциде, работу с архивными данными, опросы очевидцев. В диалог активно включились ребята, они активно делились историями своих семей.

Диана Долидович, учащаяся Минского государственного колледжа электроники:

Я считаю, что мы ни в коем случае не должны забывать об этом. Всегда говорить об этом, вспоминать.

Полина Иванисова, учащаяся Минского государственного колледжа электроники:

Мой дедушка получил Орден Красной Звезды два раза. Все 872 дня в битве за Ленинград он находился в окопах. У бабушки сохранились все документы, военные билеты, автобиография.

Георгий Козел, директор Минского государственного колледжа электроники:

Наши ребята на прошлой неделе привезли дипломы с трех республиканских конкурсов, посвященных патриотическому воспитанию, где представляли свои проекты и описывали воспоминания и боевой путь своих прадедов и прабабушек. В том числе есть учащиеся с особенностями.