Диалоговые площадки по теме геноцида белорусов будут проводить для студентов весь июнь
Новости Беларуси. Карательные операции и истории сожженных деревень. В Минском государственном колледже электроники состоялся диалог на тему геноцида белорусов во время Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На встрече собралось руководство прокуратуры Октябрьского района, профсоюзных и общественных организаций. Вместе с учащимися говорили о разрушенных и сожженных населенных пунктах, затронули трагедию Хатыни. Также обсудили ход расследования уголовного дела о геноциде, работу с архивными данными, опросы очевидцев. В диалог активно включились ребята, они активно делились историями своих семей.
Диана Долидович, учащаяся Минского государственного колледжа электроники:
Я считаю, что мы ни в коем случае не должны забывать об этом. Всегда говорить об этом, вспоминать.
Полина Иванисова, учащаяся Минского государственного колледжа электроники:
Мой дедушка получил Орден Красной Звезды два раза. Все 872 дня в битве за Ленинград он находился в окопах. У бабушки сохранились все документы, военные билеты, автобиография.
Георгий Козел, директор Минского государственного колледжа электроники:
Наши ребята на прошлой неделе привезли дипломы с трех республиканских конкурсов, посвященных патриотическому воспитанию, где представляли свои проекты и описывали воспоминания и боевой путь своих прадедов и прабабушек. В том числе есть учащиеся с особенностями.
Такие диалоговые площадки будут проходить на протяжении всего месяца во всех учреждениях профессионально-технического, среднего и высшего образования.