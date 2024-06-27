Выпускается по государственным стандартам. В чём секрет качества обуви «Марко»?

Эспадрильи, бабуши, топсайдеры – мир современной моды предлагает большое количество разнообразной обуви на любую погоду, вкус или случай. Разнообразие дизайнов, цветов и моделей поражает воображение. О том, как найти ту самую идеальную пару обуви, чем грозит высокий каблук, и как отличить настоящую кожу от искусственной, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
Многие уже понимают, что качество белорусской обуви – в определенной степени это тренд. Я думаю, что это понятно по продажам, наверное, белорусской обуви прежде всего. Какие отличительные или качественные характеристики белорусской обуви вы могли бы привести в пример? Белорусская обувь качественная, потому что?
Александра Логунова, инженер по стандартизации и сертификации кожевенно-обувного холдинга «Марко»:
Во-первых, белорусская обувь, по крайней мере, наша обувь ходинга «Марко» выпускается исключительно по государственным стандартам. Эти стандарты разрабатывались не нами самими. Те требования, которые там заложены, тоже заложены не нами, а государством, причем еще в том далеком советском периоде. Соответственно, потребитель, когда приходит в магазин к нам за обувью, помнит то качество советской обуви, которое было и идет за ним. Конечно, стандарты совершенствуются. Сейчас уже версия этих стандартов не та, которая была тогда. Но та основа, в том числе анатомическое построение полноты, высоты каблука и остальные характеристики, была заложены еще в то далекое время.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Александра, мне кажется, что раньше именно качеству обуви уделяли большее внимание, потому что не могли себе позволить разнообразие. Покупали обувь и гордились тем, что я ношу ее уже пять лет. Посмотрите, подошва целая и каблук не стерся. Сейчас у людей больше выбор, возможностей, и уже можно иметь в гардеробе 10 пар обуви. Нужно ли сегодня столько внимания уделять качеству обуви? Может, вы подскажете, у белорусской обуви какой срок службы? Какой срок службы считается оптимальным? У меня, например, есть обувь, которую я ношу более 10 лет – это считается хорошим показателем?
Александра Логунова:
Это довольно хороший показатель, конечно. Нет такого понятия, как срок службы для обуви, установленного. Просто нет в нашем законодательстве, нигде у нас в стране. В принципе, на какой-то свой опыт мы опираемся, наверное, устанавливая себе некий срок службы обуви. Есть гарантийный срок, который мы в том числе устанавливаем для нашей обуви. Этого срока достаточно, чтобы выявились, если вдруг там появятся некие дефекты в процессе носки. Соответственно, потребитель может обратиться к нам за консультацией или помощью.
*На правах рекламы.
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