Детская обувь – почему родители выбирают «Марко»?

Эспадрильи, бабуши, топсайдеры – мир современной моды предлагает большое количество разнообразной обуви на любую погоду, вкус или случай. Разнообразие дизайнов, цветов и моделей поражает воображение. О том, как найти ту самую идеальную пару обуви, чем грозит высокий каблук, и как отличить настоящую кожу от искусственной, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:

Есть такая обувь, как детская обувь. Я не думаю, что среди детей проводятся социальные опросы, хотя, возможно, такая форма есть. Как вы отслеживаете детскую потребность в обуви?