Детская обувь – почему родители выбирают «Марко»?
Эспадрильи, бабуши, топсайдеры – мир современной моды предлагает большое количество разнообразной обуви на любую погоду, вкус или случай. Разнообразие дизайнов, цветов и моделей поражает воображение. О том, как найти ту самую идеальную пару обуви, чем грозит высокий каблук, и как отличить настоящую кожу от искусственной, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
Есть такая обувь, как детская обувь. Я не думаю, что среди детей проводятся социальные опросы, хотя, возможно, такая форма есть. Как вы отслеживаете детскую потребность в обуви?
Александра Логунова, инженер по стандартизации и сертификации кожевенно-обувного холдинга «Марко»:
Социальные опросы проводятся среди родителей, которые покупают в том числе детскую обувь, поэтому также отслеживаются предпочтения наших потребителей.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Я знаю, чего хотят родители как многодетная мама: чтобы не было шнурков, чтобы это были липучки, чтобы дети могли самостоятельно эту обувь носить.
Юлия Зернина, ведущий художник-модельер кожевенно-обувного холдинга «Марко»:
Да, либо эластичные шнурки с фиксатором, которые мы применяем тоже в нашей коллекции.
Наталья Надольская:
Обдираются носы – это боль всех родителей.
Юлия Зернина:
В нашей линейке всегда присутствуют модели, где есть антивандальные носок, пятка – это такие места, которые наиболее подвержены различным повреждениям. Такие модели всегда есть.
*На правах рекламы.
Выпускается по государственным стандартам. В чем секрет качества обуви «Марко» – подробнее здесь.