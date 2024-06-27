Мемориальную доску в память о подвиге Николая Гастелло открыли в Кореличах

Это нужно не мертвым, это надо живым. В Кореличах открыли мемориальную доску в память о Герое Советского Союза Николае Гастелло, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

26 июня 83 года назад советский летчик совершил подвиг, который стал одним из самых известных примеров героизма в истории Великой Отечественной войны. Сидя за штурвалом подбитого немцами самолета, он направил свою горящую машину прямо в колонну фашистской техники.

Памятный знак открылся на территории местного отдела по чрезвычайным ситуациям. Он, к слову, расположен на улице, которая носит имя героя. Именно спасатели были инициаторами появления памятника. Они же принимали активное участие в его создании.

Денис Стодольник, начальник Кореличского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:

Было предложено изготовить не просто табличку, а изготовить дополнительно к табличке самолет, так как совершил Гастелло огненный таран. Самолет выполнен из бетона, определенная смесь, добавлена микрофибра, металлический каркас имеет. Поэтому простоять должен очень долго.

Отец героя родом из Кореличского района. А сам Николай Гастелло был командиром пожарной дружины Муромского паровозостроительного завода, на котором работал еще до начала Великой Отечественной войны.